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Тоттенхэм Хотспур - Лутон Таун 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
30 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Тоттенхэм Хотспур
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Лутон Таун, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Лутон Таун
Лутон
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
38 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
21 Швеция пз Деян Кулушевски
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
9 Бразилия нп Ришарлисон
24 Бельгия вр Томас Камински
27 Япония зщ Даики Хасиока
15 Англия зщ Теден Менжи
16 Англия зщ Рис Берк
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
6 Англия пз Росс Баркли
8 Англия пз Люк Берри
30 Англия пз Эндрос Таунсенд
18 Англия пз Джордан Кларк
14 Нидерланды пз Тахит Чонг
9 Англия нп Карлтон Моррис
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Лутон Таун0 : 1Тоттенхэм Хотспур
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 3 : 0Тоттенхэм Хотспур
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 0 : 4Тоттенхэм Хотспур
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Лутон Таун1 : 1
13.03.2024 Англия - Премьер-лига 17-й тур 4 : 3Лутон Таун
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Лутон Таун
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лутон Таун2 : 3
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Лутон Таун2 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2956
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2853
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2944
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2840
11 Челси2739
12 Фулхэм2938
13 Борнмут2835
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2926
16 Эвертон2825
17 Лутон Таун2922
18
Зона вылета
Ноттингем Форест2921
19
Зона вылета
Бёрнли2917
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

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