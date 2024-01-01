Тоттенхэм Хотспур - Лутон Таун 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
30 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Лутон Таун, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Лутон Таун
Лутон
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|9
|нп
|Ришарлисон
|24
|вр
|Томас Камински
|27
|зщ
|Даики Хасиока
|15
|зщ
|Теден Менжи
|16
|зщ
|Рис Берк
|12
|зщ
|Исса Каборе
|6
|пз
|Росс Баркли
|8
|пз
|Люк Берри
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|18
|пз
|Джордан Кларк
|14
|пз
|Тахит Чонг
|9
|нп
|Карлтон Моррис
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|13.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 3
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|44
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|40
|11
|Челси
|27
|39
|12
|Фулхэм
|29
|38
|13
|Борнмут
|28
|35
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|29
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Лутон Таун
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|29
|21
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14