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Астон Вилла - Вулверхэмптон 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
30 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Астон Вилла
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вулверхэмптон, которое состоится 30 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АнглиязщЭзри Конса
17ФранциязщКлеман Лангле
14ИспаниязщПау Торрес
15ИспаниязщАлекс Морено
8БельгияпзЮри Тилеманс
6БразилияпзДуглас Луис
19ФранцияпзМусса Диаби
31ЯмайканпЛеон Бэйли
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
1ПортугалияврЖозе Са
23АнглиязщМакс Килман
4УругвайзщСантьяго Буэно
24Португалиязщ Тоти
22ПортугалиязщНелсон Семеду
3АлжирзщРайан Аит-Нури
8БразилияпзЖоао Гомес
20АнглияпзТомми Дойл
21ИспанияпзПабло Сарабия
5ГабонпзМарио Лемина
12БразилиянпМатеус Кунья
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
АнглияГари О'Нил
История личных встреч
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турВулверхэмптон1 : 1Астон Вилла
06.05.2023Англия - Премьер-лига35-й турВулверхэмптон1 : 0Астон Вилла
04.01.2023Англия - Премьер-лига19-й турАстон Вилла1 : 1Вулверхэмптон
02.04.2022Англия - Премьер-лига31-й турВулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
16.10.2021Англия - Премьер-лига8-й турАстон Вилла2 : 3Вулверхэмптон
06.03.2021Англия - Премьер-лига27-й турАстон Вилла0 : 0Вулверхэмптон
12.12.2020Англия - Премьер-лига12-й турВулверхэмптон0 : 1Астон Вилла
27.06.2020Англия - Премьер-лига32-й турАстон Вилла0 : 1Вулверхэмптон
10.11.2019Англия - Премьер-лига12-й турВулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
30.10.2019Англия - Кубок лиги4-й раундАстон Вилла2 : 1Вулверхэмптон
17.03.2024Англия - Премьер-лига29-й тур1 : 1Астон Вилла
14.03.2024Лига конференций1/8 финала. 2-й матчАстон Вилла4 : 0
10.03.2024Англия - Премьер-лига28-й турАстон Вилла0 : 4
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матч0 : 0Астон Вилла
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур2 : 3Астон Вилла
16.03.2024Кубок Англии1/4 финалаВулверхэмптон2 : 3
09.03.2024Англия - Премьер-лига28-й турВулверхэмптон2 : 1
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур3 : 0Вулверхэмптон
28.02.2024Кубок Англии1/8 финалаВулверхэмптон1 : 0
25.02.2024Англия - Премьер-лига26-й турВулверхэмптон1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2956
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2853
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2944
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2840
11 Челси2739
12 Фулхэм2938
13 Борнмут2835
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2926
16 Эвертон2825
17 Лутон Таун2922
18
Зона вылета
Ноттингем Форест2921
19
Зона вылета
Бёрнли2917
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

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