Астон Вилла - Вулверхэмптон 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
30 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вулверхэмптон, которое состоится 30 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|17
|зщ
|Клеман Лангле
|14
|зщ
|Пау Торрес
|15
|зщ
|Алекс Морено
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|6
|пз
|Дуглас Луис
|19
|пз
|Мусса Диаби
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Жозе Са
|23
|зщ
|Макс Килман
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|20
|пз
|Томми Дойл
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|5
|пз
|Марио Лемина
|12
|нп
|Матеус Кунья
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Гари О'Нил
История личных встреч
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|04.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|06.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|10.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|30.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 1
|17.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 3
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|25.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|44
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|40
|11
|Челси
|27
|39
|12
|Фулхэм
|29
|38
|13
|Борнмут
|28
|35
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|29
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Лутон Таун
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|29
|21
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14