02:18 ()
Онлайн трансляции
Суббота 30 марта
Свернуть список

Брентфорд - Манчестер Юнайтед 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
30 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Брентфорд
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Манчестер Юнайтед, которое состоится 30 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
13 Дания зщ Занка
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
15 Нигерия пз Фрэнк Оньека
8 Дания пз Матиас Йенсен
27 Германия пз Витали Янельт
11 ДР Конго пз Йоан Висса
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
17 Англия нп Айван Тони
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
2 Швеция зщ Виктор Линделёф
19 Франция зщ Рафаэль Варан
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
39 Шотландия пз Скотт Мактоминей
37 Англия пз Кобби Майну
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Англия нп Маркус Рашфорд
11 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Брентфорд
05.04.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Брентфорд
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Брентфорд4 : 0Манчестер Юнайтед
02.05.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Брентфорд
19.01.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брентфорд1 : 3Манчестер Юнайтед
28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 2Брентфорд
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 2 : 1Брентфорд
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Брентфорд
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брентфорд2 : 2
26.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 4 : 2Брентфорд
20.02.2024 Англия - Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Брентфорд
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед4 : 3 ДВ
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 3 : 1Манчестер Юнайтед
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 0 : 1Манчестер Юнайтед
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2956
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2853
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2944
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2840
11 Челси2739
12 Фулхэм2938
13 Борнмут2835
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2926
16 Эвертон2825
17 Лутон Таун2922
18
Зона вылета
Ноттингем Форест2921
19
Зона вылета
Бёрнли2917
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close