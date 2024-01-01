Брентфорд - Манчестер Юнайтед 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
30 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Манчестер Юнайтед, которое состоится 30 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Марк Флеккен
|13
|зщ
|Занка
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|15
|пз
|Фрэнк Оньека
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|27
|пз
|Витали Янельт
|11
|пз
|Йоан Висса
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|17
|нп
|Айван Тони
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|37
|пз
|Кобби Майну
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Томас Франк
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|02.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|19.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|26.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|20.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|44
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|40
|11
|Челси
|27
|39
|12
|Фулхэм
|29
|38
|13
|Борнмут
|28
|35
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|29
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Лутон Таун
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|29
|21
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14