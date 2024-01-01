Валенсия - Мальорка 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
30 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Мальорка, которое состоится 30 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|16
|нп
|Диего Лопес
|23
|нп
|Фран Перес
|17
|нп
|Роман Яремчук
|9
|нп
|Уго Дуро
|1
|вр
|Предраг Райкович
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|2
|зщ
|Матия Настасич
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|6
|зщ
|Хосе Копете
|3
|зщ
|Тони Лато
|18
|пз
|Антонио Санчес
|14
|пз
|Дани Родригес
|12
|пз
|Саму Кошта
|17
|нп
|Кайл Ларин
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|23.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|19.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 1
|01.09.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 0
|17.02.2013
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|23.09.2012
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|11.03.2012
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|27.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|29
|62
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|29
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|46
|7
|Бетис
|29
|42
|8
|Валенсия
|28
|40
|9
|Вильярреал
|29
|38
|10
|Хетафе
|29
|38
|11
|Лас-Пальмас
|29
|37
|12
|Осасуна
|29
|36
|13
|Алавес
|29
|32
|14
|Мальорка
|29
|30
|15
|Райо Вальекано
|29
|29
|16
|Севилья
|29
|28
|17
|Сельта
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кадис
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|29
|13