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Валенсия - Мальорка 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
30 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Валенсия
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Мальорка, которое состоится 30 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
12ПортугалиязщТьерри Коррея
3ИспаниязщКристьян Москера
15ТурциязщДженк Озкачар
20ГваделупазщДимитри Фулкье
8ИспанияпзХави Герра
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
16ИспаниянпДиего Лопес
23ИспаниянпФран Перес
17УкраинанпРоман Яремчук
9ИспаниянпУго Дуро
1СербияврПредраг Райкович
20УругвайзщДжованни Гонсалес
2СербиязщМатия Настасич
21ИспаниязщАнтонио Раильо
6ИспаниязщХосе Копете
3ИспаниязщТони Лато
18ИспанияпзАнтонио Санчес
14ИспанияпзДани Родригес
12ПортугалияпзСаму Кошта
17КанаданпКайл Ларин
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
МексикаХавьер Агирре
История личных встреч
07.10.2023Испания - Примера9-й турМальорка1 : 1Валенсия
25.05.2023Испания - Примера36-й турМальорка1 : 0Валенсия
22.10.2022Испания - Примера11-й турВаленсия1 : 2Мальорка
26.02.2022Испания - Примера26-й турМальорка0 : 1Валенсия
23.10.2021Испания - Примера10-й турВаленсия2 : 2Мальорка
19.01.2020Испания - Примера20-й турМальорка4 : 1Валенсия
01.09.2019Испания - Примера3-й турВаленсия2 : 0Мальорка
17.02.2013Испания - Примера24-й турВаленсия2 : 0Мальорка
23.09.2012Испания - Примера5-й турМальорка2 : 0Валенсия
11.03.2012Испания - Примера27-й турВаленсия2 : 2Мальорка
17.03.2024Испания - Примера29-й тур1 : 0Валенсия
09.03.2024Испания - Примера28-й турВаленсия1 : 0
02.03.2024Испания - Примера27-й турВаленсия2 : 2
17.02.2024Испания - Примера25-й турВаленсия0 : 0
10.02.2024Испания - Примера24-й тур2 : 0Валенсия
16.03.2024Испания - Примера29-й турМальорка1 : 0
08.03.2024Испания - Примера28-й тур1 : 0Мальорка
03.03.2024Испания - Примера27-й турМальорка1 : 0
27.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 2-й матч1 : 1 4 : 5Мальорка
24.02.2024Испания - Примера26-й тур1 : 1Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Барселона2964
3
Лига чемпионов
Жирона2962
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2956
5
Лига Европы
Атлетико М2955
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2946
7 Бетис2942
8 Валенсия2840
9 Вильярреал2938
10 Хетафе2938
11 Лас-Пальмас2937
12 Осасуна2936
13 Алавес2932
14 Мальорка2930
15 Райо Вальекано2929
16 Севилья2928
17 Сельта2927
18
Зона вылета
Кадис2922
19
Зона вылета
Гранада2814
20
Зона вылета
Альмерия2913

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