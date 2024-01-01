Боруссия М - Фрайбург 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
30 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Фрайбург, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Йонас Омлин
|18
|зщ
|Штефан Лайнер
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|17
|пз
|Ману Коне
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|9
|нп
|Франк Онора
|13
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|25
|нп
|Робин Хак
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|27
|пз
|Николас Хефлер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|42
|нп
|Рицу Доан
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3
|05.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 6
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|05.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|01.12.2019
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|15.03.2019
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|12.03.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|5 : 2
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 3
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 0
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|01.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|26
|70
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|56
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|50
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|26
|40
|7
|Аугсбург
|26
|35
|8
|Хоффенхайм
|26
|33
|9
|Фрайбург
|26
|33
|10
|Вердер
|26
|30
|11
|Хайденхайм
|26
|29
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Унион
|26
|28
|14
|Вольфсбург
|26
|25
|15
|Бохум
|26
|25
|16
|Майнц
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|26
|18
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|26
|13