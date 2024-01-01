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Боруссия М - Фрайбург 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
30 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Боруссия М
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Фрайбург, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Фрайбург
Фрайбург
1ШвейцарияврЙонас Омлин
18АвстриязщШтефан Лайнер
30ШвейцариязщНико Эльведи
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
29СШАзщДжозеф Скалли
17ФранцияпзМану Коне
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
10ГерманияпзФлориан Нойхаус
9ФранциянпФранк Онора
13СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
25ГерманиянпРобин Хак
1ГерманияврНоа Атуболу
25ФранциязщКильянн Сильдийя
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
5ГерманиязщМануэль Гульде
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
27ГерманияпзНиколас Хефлер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
42ЯпониянпРицу Доан
32ИталиянпВинченцо Грифо
22ВенгриянпРоланд Шаллаи
9ГерманиянпЛукас Хёлер
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияКристиан Штрайх
История личных встреч
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турФрайбург3 : 3Боруссия М
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турБоруссия М0 : 0Фрайбург
11.09.2022Германия - Бундеслига6-й турФрайбург0 : 0Боруссия М
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турФрайбург3 : 3Боруссия М
05.12.2021Германия - Бундеслига14-й турБоруссия М0 : 6Фрайбург
03.04.2021Германия - Бундеслига27-й турБоруссия М2 : 1Фрайбург
05.12.2020Германия - Бундеслига10-й турФрайбург2 : 2Боруссия М
05.06.2020Германия - Бундеслига30-й турФрайбург1 : 0Боруссия М
01.12.2019Германия - Бундеслига13-й турБоруссия М4 : 2Фрайбург
15.03.2019Германия - Бундеслига26-й турБоруссия М1 : 1Фрайбург
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур1 : 1Боруссия М
12.03.2024Кубок Германии1/4 финала2 : 1Боруссия М
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБоруссия М3 : 3
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур1 : 1Боруссия М
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБоруссия М5 : 2
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й турФрайбург2 : 3
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч5 : 0Фрайбург
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур1 : 2Фрайбург
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчФрайбург1 : 0
01.03.2024Германия - Бундеслига24-й турФрайбург2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2670
2
Лига чемпионов
Бавария2660
3
Лига чемпионов
Штутгарт2656
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2650
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2649
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2640
7 Аугсбург2635
8 Хоффенхайм2633
9 Фрайбург2633
10 Вердер2630
11 Хайденхайм2629
12 Боруссия М2628
13 Унион2628
14 Вольфсбург2625
15 Бохум2625
16 Майнц2619
17
Зона вылета
Кёльн2618
18
Зона вылета
Дармштадт 982613

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