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Бавария - Боруссия Д 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
30 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Бавария
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Боруссия Д, которое состоится 30 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Боруссия Д
Дортмунд
26ГерманияврСвен Ульрайх
4НидерландызщМаттейс де Лигт
15АнглиязщЭрик Дайер
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
25ГерманиянпТомас Мюллер
9АнглиянпГарри Кейн
33ГерманияврАлександер Никлас Майер-Шаде
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
25ГерманиязщНиклас Зюле
4ГерманиязщНико Шлоттербек
22НидерландызщЯн Матсен
19ГерманияпзЮлиан Брандт
6ТурцияпзСалих Озджан
23ГерманияпзЭмре Джан
10АнглиянпДжейдон Санчо
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турБоруссия Д0 : 4Бавария
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турБавария4 : 2Боруссия Д
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 2Бавария
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турБавария3 : 1Боруссия Д
04.12.2021Германия - Бундеслига14-й турБоруссия Д2 : 3Бавария
17.08.2021Суперкубок ГерманииФиналБоруссия Д1 : 3Бавария
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турБавария4 : 2Боруссия Д
07.11.2020Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 3Бавария
30.09.2020Суперкубок ГерманииФиналБавария3 : 2Боруссия Д
26.05.2020Германия - Бундеслига28-й турБоруссия Д0 : 1Бавария
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур2 : 5Бавария
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБавария8 : 1
05.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБавария3 : 0
01.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур2 : 2Бавария
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБавария2 : 1
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й турБоруссия Д3 : 1
13.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБоруссия Д2 : 0
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур1 : 2Боруссия Д
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур0 : 2Боруссия Д
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 27-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2670
2
Лига чемпионов
Бавария2660
3
Лига чемпионов
Штутгарт2656
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2650
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2649
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2640
7 Аугсбург2635
8 Хоффенхайм2633
9 Фрайбург2633
10 Вердер2630
11 Хайденхайм2629
12 Боруссия М2628
13 Унион2628
14 Вольфсбург2625
15 Бохум2625
16 Майнц2619
17
Зона вылета
Кёльн2618
18
Зона вылета
Дармштадт 982613

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