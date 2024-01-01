Бавария - Боруссия Д 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
30 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Боруссия Д, которое состоится 30 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Боруссия Д
Дортмунд
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|25
|нп
|Томас Мюллер
|9
|нп
|Гарри Кейн
|33
|вр
|Александер Никлас Майер-Шаде
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Ян Матсен
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|6
|пз
|Салих Озджан
|23
|пз
|Эмре Джан
|10
|нп
|Джейдон Санчо
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Эдин Терзич
История личных встреч
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|4 : 2
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|17.08.2021
|Суперкубок Германии
|Финал
|1 : 3
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|4 : 2
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|30.09.2020
|Суперкубок Германии
|Финал
|3 : 2
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 5
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|8 : 1
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|01.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 27-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|26
|70
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|56
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|50
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|26
|40
|7
|Аугсбург
|26
|35
|8
|Хоффенхайм
|26
|33
|9
|Фрайбург
|26
|33
|10
|Вердер
|26
|30
|11
|Хайденхайм
|26
|29
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Унион
|26
|28
|14
|Вольфсбург
|26
|25
|15
|Бохум
|26
|25
|16
|Майнц
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|26
|18
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|26
|13