Герта - Нюрнберг 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
30 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Нюрнберг, которое состоится 30 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|20.01.2019
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 3
|25.08.2018
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|16.12.2015
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 2
|02.02.2014
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 3
|18.08.2013
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|21.01.2012
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 0
|06.08.2011
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|13.03.2010
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|17.10.2009
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|17.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|5 : 2
|10.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|01.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|16.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 2
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|18.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|26
|54
| 2
Повышение
|Хольштайн
|26
|49
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|26
|44
|4
|Фортуна
|26
|43
|5
|Ганновер-96
|26
|40
|6
|Падерборн 07
|26
|39
|7
|Карлсруэ
|26
|38
|8
|Гройтер Фюрт
|26
|38
|9
|Герта
|26
|37
|10
|Нюрнберг
|26
|36
|11
|Эльверсберг
|26
|35
|12
|Магдебург
|26
|31
|13
|Веен
|26
|31
|14
|Шальке-04
|26
|30
|15
|Кайзерслаутерн
|26
|29
|16
|Ганза Р
|26
|28
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|26
|27
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|26
|18