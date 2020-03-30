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Герта - Нюрнберг 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
30 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур
Герта
Нюрнберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Нюрнберг, которое состоится 30 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Нюрнберг3 : 1Герта
20.01.2019 Германия - Бундеслига 18-й тур Нюрнберг1 : 3Герта
25.08.2018 Германия - Бундеслига 1-й тур Герта1 : 0Нюрнберг
16.12.2015 Кубок Германии 1/8 финала Нюрнберг0 : 2Герта
02.02.2014 Германия - Бундеслига 19-й тур Герта1 : 3Нюрнберг
18.08.2013 Германия - Бундеслига 2-й тур Нюрнберг2 : 2Герта
21.01.2012 Германия - Бундеслига 18-й тур Нюрнберг2 : 0Герта
06.08.2011 Германия - Бундеслига 1-й тур Герта0 : 1Нюрнберг
13.03.2010 Германия - Бундеслига 26-й тур Герта1 : 2Нюрнберг
17.10.2009 Германия - Бундеслига 9-й тур Нюрнберг3 : 0Герта
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Герта5 : 2
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 2 : 0Герта
01.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Герта2 : 2
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 1 : 1Герта
16.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Герта3 : 2
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Нюрнберг0 : 2
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 0 : 1Нюрнберг
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Нюрнберг2 : 1
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 2 : 1Нюрнберг
18.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Нюрнберг1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2654
2
Повышение
Хольштайн2649
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2644
4 Фортуна2643
5 Ганновер-962640
6 Падерборн 072639
7 Карлсруэ2638
8 Гройтер Фюрт2638
9 Герта2637
10 Нюрнберг2636
11 Эльверсберг2635
12 Магдебург2631
13 Веен2631
14 Шальке-042630
15 Кайзерслаутерн2629
16 Ганза Р2628
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2627
18
Зона вылета
Оснабрюк2618

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