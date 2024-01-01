Витория Гимарайнш - Морейренсе 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
30 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Морейренсе, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|27
|вр
|Шарлес
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|4
|зщ
|Томаш Рибейру
|19
|зщ
|Рикарду Мангаш
|76
|пз
|Бруну Гашпар
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|11
|пз
|Жота Силва
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|79
|нп
|Нелсон Оливейра
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|26
|зщ
|Маракас
|14
|зщ
|Понк
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|11
|пз
|Алан де Соуза
|19
|нп
|Жоау Камачу
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|32
|нп
|Vinicius Alessandro
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 2
|06.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|30.04.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 0
|09.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|19.06.2020
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 1
|02.11.2019
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 1
|19.05.2019
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|12.01.2019
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 2
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 3
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|17.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|19.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|27
|67
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|25
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|26
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|26
|53
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|50
|6
|Морейренсе
|26
|42
|7
|Арока
|26
|34
|8
|Фамаликан
|26
|31
|9
|Жил Висенте
|27
|28
|10
|Боавишта
|26
|28
|11
|Каза Пия
|26
|27
|12
|Фаренсе
|26
|27
|13
|Эштрела
|26
|26
|14
|Эшторил
|26
|25
|15
|Риу Аве
|26
|25
|16
|Портимоненсе
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|27
|19