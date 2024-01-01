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Витория Гимарайнш - Морейренсе 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
30 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Витория Гимарайнш
Морейренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Морейренсе, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
27 Бразилия вр Шарлес
6 Португалия зщ Мануэл Силва
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
4 Португалия зщ Томаш Рибейру
19 Португалия зщ Рикарду Мангаш
76 Ангола пз Бруну Гашпар
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
11 Португалия пз Жота Силва
17 Португалия пз Жоао Мендеш
79 Португалия нп Нелсон Оливейра
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
26 Бразилия зщ Маракас
14 Кабо-Верде зщ Понк
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
80 Гана пз Лоуренс Офори
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
11 Бразилия пз Алан де Соуза
19 Португалия нп Жоау Камачу
21 ЮАР нп Кобамело Кодисанг
32 Бразилия нп Vinicius Alessandro
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Морейренсе1 : 0Витория Гимарайнш
03.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Морейренсе0 : 1Витория Гимарайнш
21.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Морейренсе3 : 2Витория Гимарайнш
06.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Морейренсе
30.04.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Витория Гимарайнш2 : 0Морейренсе
09.01.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Морейренсе2 : 2Витория Гимарайнш
19.06.2020 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Морейренсе
02.11.2019 Португалия - Примейра 10-й тур Морейренсе1 : 1Витория Гимарайнш
19.05.2019 Португалия - Примейра 34-й тур Морейренсе1 : 3Витория Гимарайнш
12.01.2019 Португалия - Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Морейренсе
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 1 : 3Витория Гимарайнш
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Витория Гимарайнш0 : 2
17.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур 1 : 1Витория Гимарайнш
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Морейренсе1 : 0
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 1 : 0Морейренсе
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Морейренсе0 : 0
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 0 : 1Морейренсе
19.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Морейренсе0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2767
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2565
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2658
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2653
5 Витория Гимарайнш2650
6 Морейренсе2642
7 Арока2634
8 Фамаликан2631
9 Жил Висенте2728
10 Боавишта2628
11 Каза Пия2627
12 Фаренсе2627
13 Эштрела2626
14 Эшторил2625
15 Риу Аве2625
16 Портимоненсе2623
17
Зона вылета
Визела2621
18
Зона вылета
Шавиш2719

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