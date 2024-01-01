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Витебск - Славия-Мозырь 30 Марта прямая трансляция

30 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Витебск
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Славия-Мозырь, которое состоится 30 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
28.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Славия-Мозырь0 : 2Витебск
17.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Витебск0 : 3Славия-Мозырь
14.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Витебск2 : 2Славия-Мозырь
11.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Славия-Мозырь0 : 2Витебск
23.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь1 : 1Витебск
03.05.2020 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Витебск2 : 3Славия-Мозырь
01.12.2019 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Витебск0 : 2Славия-Мозырь
25.09.2019 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Славия-Мозырь0 : 1Витебск
04.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь3 : 1Витебск
29.10.2017 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь0 : 1Витебск
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 1 : 0Витебск
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 0 : 2Витебск
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск1 : 4
30.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Витебск1 : 0
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала Витебск1 : 0
15.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Славия-Мозырь2 : 0
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 3 : 1Славия-Мозырь
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь0 : 0
10.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 0 : 1Славия-Мозырь
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо-Брест24
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн13
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь13
4 Неман13
5 БАТЭ13
6 Торпедо-БелАЗ13
7 Гомель11
8 Слуцк11
9 Арсенал21
10 Днепр М21
11 Ислочь11
12 Нафтан10
13 Минск10
14 Витебск10
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Шахтёр С1-17

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