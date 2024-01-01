Динамо Тб - Самтредиа 30 Марта прямая трансляция
30 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Самтредиа, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 2
|04.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|4 : 0
|28.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|0 : 0
|24.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|5 : 1
|13.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|11.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.12.2020
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|25.07.2020
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 4
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|4 : 0
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|0 : 3
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|4 : 1
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Бт
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|5
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|5
|10
|4
|Колхети-1913
|5
|8
|5
|Динамо Тб
|4
|6
|6
|Торпедо Кт
|5
|6
|7
|Телави
|5
|3
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|4
|3
| 9
Стыковая зона
|Самтредиа
|4
|2
| 10
Зона вылета
|Самгурали
|4
|1