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Динамо Тб - Самтредиа 30 Марта прямая трансляция

30 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 5-й тур
Динамо Тб
Самтредиа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Самтредиа, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Самтредиа3 : 2Динамо Тб
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Тб3 : 0Самтредиа
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Самтредиа0 : 2Динамо Тб
04.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Динамо Тб4 : 0Самтредиа
28.11.2021 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самтредиа0 : 0Динамо Тб
24.09.2021 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Тб5 : 1Самтредиа
13.06.2021 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самтредиа0 : 2Динамо Тб
11.04.2021 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Тб2 : 1Самтредиа
05.12.2020 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Тб1 : 0Самтредиа
25.07.2020 Грузия - Высшая лига 7-й тур Самтредиа0 : 4Динамо Тб
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 0Динамо Тб
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Тб1 : 0
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 4 : 0Динамо Тб
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Тб2 : 0
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур 0 : 3Динамо Тб
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Самтредиа1 : 3
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур 2 : 2Самтредиа
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Самтредиа1 : 1
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 4 : 1Самтредиа
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Самтредиа2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт515
2
Квалификация Лиги конференций
Дила512
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало510
4 Колхети-191358
5 Динамо Тб46
6 Торпедо Кт56
7 Телави53
8
Стыковая зона
Гагра43
9
Стыковая зона
Самтредиа42
10
Зона вылета
Самгурали41

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