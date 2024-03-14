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Байер - Вест Хэм Юнайтед 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
11 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Байер
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
34 Швейцария пз Гранит Джака
8 Германия пз Роберт Андрих
10 Германия пз Флориан Вирц
21 Марокко нп Амин Адли
14 Чехия нп Патрик Шик
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
4 Франция зщ Курт Зума
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
28 Чехия пз Томаш Соучек
11 Англия пз Калвин Филлипс
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
9 Ямайка нп Майкл Антонио
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Байер4 : 0Вест Хэм Юнайтед
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 0 : 1Байер
03.04.2024 Кубок Германии 1/2 финала Байер4 : 0
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Байер2 : 1
17.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур 2 : 3Байер
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Байер3 : 2
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 4 : 3Вест Хэм Юнайтед
17.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Вест Хэм Юнайтед5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Байер» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 2 : 1
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 1 : 0
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 6 : 1
Карабах
Байер
2 : 2 3 : 2
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 0 : 1
Марсель
Вильярреал
4 : 0 3 : 1
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 5 : 0
Милан
Славия П
4 : 2 1 : 3
1/4 финала
Команда12
Бенфика
Марсель
11.0418.04
Милан
Рома
11.0418.04
Команда12
Байер
Вест Хэм Юнайтед
11.0418.04
Ливерпуль
Аталанта
11.0418.04
1/2 финала
Команда12
WQF1
WQF3
02.0509.05
Команда12
WQF4
WQF2
02.0509.05
Финал
WSF1
WSF2
22.05

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