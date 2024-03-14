Байер - Вест Хэм Юнайтед 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
11 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|21
|нп
|Амин Адли
|14
|нп
|Патрик Шик
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|4
|зщ
|Курт Зума
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|28
|пз
|Томаш Соучек
|11
|пз
|Калвин Филлипс
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|03.04.2024
|Кубок Германии
|1/2 финала
|4 : 0
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 3
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 3
|17.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Байер» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|2 : 1
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|4 : 0
|1 : 0
| Спарта П
Ливерпуль
|1 : 5
|6 : 1
| Карабах
Байер
|2 : 2
|3 : 2
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|2 : 2
|0 : 1
| Марсель
Вильярреал
|4 : 0
|3 : 1
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 0
|5 : 0
| Милан
Славия П
|4 : 2
|1 : 3
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Марсель
|11.04
|18.04
| Милан
Рома
|11.04
|18.04
|Команда
|1
|2
| Байер
Вест Хэм Юнайтед
|11.04
|18.04
| Ливерпуль
Аталанта
|11.04
|18.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| WQF1
WQF3
|02.05
|09.05
|Команда
|1
|2
| WQF4
WQF2
|02.05
|09.05
Финал
| WSF1
WSF2
|22.05