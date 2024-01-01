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Ганза Р - Магдебург 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 30000
21 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 30-й тур
Ганза Р
Магдебург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Магдебург, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганза Р
Росток
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
12.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Магдебург1 : 2Ганза Р
02.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Магдебург3 : 0Ганза Р
17.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Ганза Р3 : 1Магдебург
12.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 4 : 0Ганза Р
05.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ганза Р3 : 1
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 2 : 0Ганза Р
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганза Р1 : 0
08.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 0 : 1Ганза Р
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Магдебург2 : 2
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 0 : 0Магдебург
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Магдебург0 : 3
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 7 : 0Магдебург
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Магдебург0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн2958
2
Повышение
Санкт-Паули2957
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3055
4 Гамбург2949
5 Ганновер-962945
6 Герта2944
7 Карлсруэ2943
8 Падерборн 073043
9 Гройтер Фюрт3042
10 Эльверсберг3040
11 Нюрнберг3037
12 Шальке-043036
13 Айнтрахт Б3034
14 Магдебург2933
15 Веен3032
16 Ганза Р2931
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн3030
18
Зона вылета
Оснабрюк3024

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