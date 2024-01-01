Ганза Р - Магдебург 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 30000
21 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Магдебург, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганза Р
Росток
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|02.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|12.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|05.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|7 : 0
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Хольштайн
|29
|58
| 2
Повышение
|Санкт-Паули
|29
|57
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|30
|55
|4
|Гамбург
|29
|49
|5
|Ганновер-96
|29
|45
|6
|Герта
|29
|44
|7
|Карлсруэ
|29
|43
|8
|Падерборн 07
|30
|43
|9
|Гройтер Фюрт
|30
|42
|10
|Эльверсберг
|30
|40
|11
|Нюрнберг
|30
|37
|12
|Шальке-04
|30
|36
|13
|Айнтрахт Б
|30
|34
|14
|Магдебург
|29
|33
|15
|Веен
|30
|32
|16
|Ганза Р
|29
|31
| 17
Зона вылета
|Кайзерслаутерн
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|30
|24