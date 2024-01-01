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Ганновер-96 - Санкт-Паули 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
21 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 30-й тур
Ганновер-96
Санкт-Паули

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Санкт-Паули, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
10.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Санкт-Паули0 : 0Ганновер-96
05.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Санкт-Паули2 : 0Ганновер-96
23.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Ганновер-962 : 2Санкт-Паули
20.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Санкт-Паули0 : 3Ганновер-96
11.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Ганновер-961 : 0Санкт-Паули
16.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Санкт-Паули1 : 2Ганновер-96
16.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Ганновер-962 : 3Санкт-Паули
17.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-964 : 0Санкт-Паули
30.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Санкт-Паули0 : 1Ганновер-96
18.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Санкт-Паули0 : 0Ганновер-96
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 0 : 0Ганновер-96
07.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ганновер-961 : 1
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 0 : 3Ганновер-96
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганновер-961 : 1
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 1Ганновер-96
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Санкт-Паули3 : 4
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 2 : 1Санкт-Паули
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Санкт-Паули2 : 1
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 0 : 2Санкт-Паули
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Санкт-Паули2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн2958
2
Повышение
Санкт-Паули2957
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3055
4 Гамбург2949
5 Ганновер-962945
6 Герта2944
7 Карлсруэ2943
8 Падерборн 073043
9 Гройтер Фюрт3042
10 Эльверсберг3040
11 Нюрнберг3037
12 Шальке-043036
13 Айнтрахт Б3034
14 Магдебург2933
15 Веен3032
16 Ганза Р2931
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн3030
18
Зона вылета
Оснабрюк3024

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