Ганновер-96 - Санкт-Паули 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
21 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Санкт-Паули, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|05.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|23.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|20.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|11.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|16.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|17.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 0
|30.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|18.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|14.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|16.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|3 : 4
|06.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 2
|10.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Хольштайн
|29
|58
| 2
Повышение
|Санкт-Паули
|29
|57
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|30
|55
|4
|Гамбург
|29
|49
|5
|Ганновер-96
|29
|45
|6
|Герта
|29
|44
|7
|Карлсруэ
|29
|43
|8
|Падерборн 07
|30
|43
|9
|Гройтер Фюрт
|30
|42
|10
|Эльверсберг
|30
|40
|11
|Нюрнберг
|30
|37
|12
|Шальке-04
|30
|36
|13
|Айнтрахт Б
|30
|34
|14
|Магдебург
|29
|33
|15
|Веен
|30
|32
|16
|Ганза Р
|29
|31
| 17
Зона вылета
|Кайзерслаутерн
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|30
|24