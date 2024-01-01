Ванкувер Кэнакс - Нэшвилл Предаторз 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
22 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 22 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|07.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|22.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|11.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|19.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|11.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|16.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|3 : 1
|23.04
|26.04
|27.04
|30.04
|02.05
|04.05
1
0
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|5 : 1
|23.04
|25.04
|28.04
|30.04
|02.05
|04.05
1
0
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|3 : 2
|24.04
|26.04
|28.04
|29.04
|01.05
|04.05
1
0
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|4 : 1
|24.04
|27.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
1
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|22.04
|24.04
|27.04
|28.04
|30.04
|02.05
|04.05
0
0
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|22.04
|24.04
|27.04
|29.04
|30.04
|03.05
|05.05
0
0
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|23.04
|25.04
|28.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
0
0
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|23.04
|25.04
|27.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
0
0