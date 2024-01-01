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Вест Хэм - Ливерпуль 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
27 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
21 Италия зщ Анджело Огбонна
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
10 Бразилия пз Лукас Пакета
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Чехия пз Томаш Соучек
14 Гана нп Мохаммед Кудус
9 Ямайка нп Майкл Антонио
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
78 Англия зщ Джарелл Куанса
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
3 Япония пз Ватару Эндо
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
7 Колумбия нп Луис Диас
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
20.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль5 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ливерпуль3 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Ливерпуль
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Ливерпуль
31.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Ливерпуль
31.10.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ливерпуль2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.02.2020 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ливерпуль3 : 2Вест Хэм Юнайтед
29.01.2020 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Ливерпуль
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 5 : 2Вест Хэм Юнайтед
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Вест Хэм Юнайтед1 : 1
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 2 : 0Вест Хэм Юнайтед
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Ливерпуль
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 3Ливерпуль
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 0 : 1Ливерпуль
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ливерпуль0 : 1
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Ливерпуль0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3477
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3376
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3474
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Манчестер Юнайтед3353
7 Ньюкасл Юнайтед3350
8 Вест Хэм Юнайтед3448
9 Челси3247
10 Борнмут3445
11 Брайтон энд Хоув Альбион3344
12 Вулверхэмптон3443
13 Фулхэм3442
14 Кристал Пэлас3439
15 Брентфорд3435
16 Эвертон3433
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3416

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