Вест Хэм - Ливерпуль 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
27 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|10
|пз
|Лукас Пакета
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|9
|нп
|Майкл Антонио
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|3
|пз
|Ватару Эндо
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Юрген Клопп
История личных встреч
|20.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 3
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|24.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|29.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|77
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|76
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|34
|74
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|53
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|48
|9
|Челси
|32
|47
|10
|Борнмут
|34
|45
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|44
|12
|Вулверхэмптон
|34
|43
|13
|Фулхэм
|34
|42
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Брентфорд
|34
|35
|16
|Эвертон
|34
|33
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|34
|16