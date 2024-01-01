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Норвич Сити - Суонси Сити 27 Апреля прямая трансляция

27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Норвич Сити
Суонси Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Суонси Сити, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Германия Давид Вагнер
История личных встреч
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Суонси Сити2 : 1Норвич Сити
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Норвич Сити0 : 3Суонси Сити
10.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Суонси Сити0 : 1Норвич Сити
05.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Суонси Сити2 : 0Норвич Сити
07.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Норвич Сити1 : 0Суонси Сити
08.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Норвич Сити1 : 0Суонси Сити
24.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Суонси Сити1 : 4Норвич Сити
05.03.2016 Англия - Премьер-лига 29-й тур Суонси Сити1 : 0Норвич Сити
07.11.2015 Англия - Премьер-лига 12-й тур Норвич Сити1 : 0Суонси Сити
29.03.2014 Англия - Премьер-лига 32-й тур Суонси Сити3 : 0Норвич Сити
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Норвич Сити1 : 1
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 0 : 1Норвич Сити
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 2 : 2Норвич Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Норвич Сити1 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 3 : 1Норвич Сити
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 0 : 4Суонси Сити
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Суонси Сити1 : 0
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Суонси Сити3 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 2 : 0Суонси Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Суонси Сити0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4494
2
Повышение
Лидс Юнайтед4490
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4389
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4484
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4469
8 Ковентри Сити4363
9 Мидлсбро4463
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4449
20 Плимут Аргайл4448
21 Шеффилд Уэнсдей4447
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4446
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

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