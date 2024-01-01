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Альмерия - Хетафе 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
27 Апреля 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Альмерия
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Хетафе, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Хетафе
Хетафе
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
22МексиказщСесар Монтес
18ИспаниязщМарк Пубиль
24МозамбикзщБруну Ланга
6СенегалпзДион Лопи
5АргентинапзЛукас Робертоне
8ИспанияпзХонатан Виера
12БразилиянпЛео Баптистау
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
15ГондураснпЭнтони Лосано
13ИспанияврДавид Сория
18ИспаниязщХосе Анхель Кармона
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
5ИспанияпзЛуис Милья
25ИспанияпзЙеллу Сантьяго
20СербияпзНеманья Максимович
9ИспанияпзОскар Родригес
12АнглиянпМэйсон Гринвуд
14ИспаниянпХуанми Латаса
Главные тренеры
ИспанияГаиска Гаритано
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
25.11.2023Испания - Примера14-й турХетафе2 : 1Альмерия
26.04.2023Испания - Примера31-й турХетафе1 : 2Альмерия
09.11.2022Испания - Примера14-й турАльмерия1 : 0Хетафе
04.06.2017Испания - СегундаСегунда. 41-й турХетафе4 : 0Альмерия
06.01.2017Испания - СегундаСегунда. 20-й турАльмерия0 : 1Хетафе
01.02.2015Испания - Примера21-й турАльмерия1 : 0Хетафе
14.01.2015Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчХетафе1 : 0Альмерия
08.01.2015Кубок Испании1/8 финала. 1-й матчАльмерия1 : 1Хетафе
29.08.2014Испания - Примера2-й турХетафе1 : 0Альмерия
26.01.2014Испания - Примера21-й турАльмерия1 : 0Хетафе
21.04.2024Испания - Примера32-й турАльмерия1 : 2
14.04.2024Испания - Примера31-й тур2 : 2Альмерия
30.03.2024Испания - Примера30-й турАльмерия0 : 3
17.03.2024Испания - Примера29-й тур0 : 1Альмерия
11.03.2024Испания - Примера28-й турАльмерия2 : 2
21.04.2024Испания - Примера32-й турХетафе1 : 1
13.04.2024Испания - Примера31-й тур0 : 0Хетафе
30.03.2024Испания - Примера30-й турХетафе0 : 1
16.03.2024Испания - Примера29-й турХетафе1 : 0
09.03.2024Испания - Примера28-й тур1 : 0Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3281
2
Лига чемпионов
Барселона3270
3
Лига чемпионов
Жирона3268
4
Лига чемпионов
Атлетико М3261
5
Лига Европы
Атлетик Б3258
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3251
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Вильярреал3242
10 Хетафе3240
11 Осасуна3239
12 Севилья3237
13 Лас-Пальмас3237
14 Алавес3235
15 Райо Вальекано3234
16 Мальорка3231
17 Сельта3231
18
Зона вылета
Кадис3225
19
Зона вылета
Гранада3218
20
Зона вылета
Альмерия3214

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