Альмерия - Хетафе 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
27 Апреля 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Хетафе, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Хетафе
Хетафе
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|24
|зщ
|Бруну Ланга
|6
|пз
|Дион Лопи
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|8
|пз
|Хонатан Виера
|12
|нп
|Лео Баптистау
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|15
|нп
|Энтони Лосано
|13
|вр
|Давид Сория
|18
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|25
|пз
|Йеллу Сантьяго
|20
|пз
|Неманья Максимович
|9
|пз
|Оскар Родригес
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|14
|нп
|Хуанми Латаса
Главные тренеры
|Гаиска Гаритано
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 2
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|04.06.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|4 : 0
|06.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 20-й тур
|0 : 1
|01.02.2015
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|14.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|08.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|29.08.2014
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|26.01.2014
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|81
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|70
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|32
|68
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|32
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|32
|51
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Вильярреал
|32
|42
|10
|Хетафе
|32
|40
|11
|Осасуна
|32
|39
|12
|Севилья
|32
|37
|13
|Лас-Пальмас
|32
|37
|14
|Алавес
|32
|35
|15
|Райо Вальекано
|32
|34
|16
|Мальорка
|32
|31
|17
|Сельта
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|32
|14