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Алавес - Сельта 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
27 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Алавес
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Сельта, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Сельта
Виго
1ИспанияврАнтонио Сивера
2ИспаниязщАндони Горосабель
14АргентиназщНауэль Тенаглия
3ИспаниязщРубен Дуарте
27ИспаниязщХавьер Лопес
18ИспанияпзХон Альдалур
23УругвайпзКарлос Бенавидес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
20АргентинанпДжулиано Симеоне
15Испаниянп Кике
11ИспаниянпЛуис Риоха
25ИспанияврВисенте Гуайта
3ИспаниязщОскар Мингеса
4ИспаниязщУнай Нуньес
28ИспаниязщКарлос Домингес
16Бразилияпз Жаилсон
8ИспанияпзФран Бельтран
33ИспанияпзУго Альварес
19ШвецияпзУиллот Сведберг
7ИспаниянпКарлес Сайоль
10ИспаниянпЯго Аспас
12ГрециянпАнастасиос Дувикас
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИспанияРафаэль Бенитес
История личных встреч
28.09.2023Испания - Примера7-й турСельта1 : 1Алавес
07.05.2022Испания - Примера35-й турСельта4 : 0Алавес
27.11.2021Испания - Примера15-й турАлавес1 : 2Сельта
04.04.2021Испания - Примера29-й турАлавес1 : 3Сельта
20.12.2020Испания - Примера14-й турСельта2 : 0Алавес
21.06.2020Испания - Примера30-й турСельта6 : 0Алавес
20.10.2019Испания - Примера9-й турАлавес2 : 0Сельта
23.02.2019Испания - Примера25-й турАлавес0 : 0Сельта
19.10.2018Испания - Примера9-й турСельта0 : 1Алавес
03.02.2018Испания - Примера22-й турАлавес2 : 1Сельта
21.04.2024Испания - Примера32-й турАлавес2 : 0
14.04.2024Испания - Примера31-й тур2 : 0Алавес
31.03.2024Испания - Примера30-й турАлавес0 : 1
16.03.2024Испания - Примера29-й тур2 : 0Алавес
10.03.2024Испания - Примера28-й турАлавес1 : 0
20.04.2024Испания - Примера32-й турСельта4 : 1
12.04.2024Испания - Примера31-й тур2 : 1Сельта
31.03.2024Испания - Примера30-й турСельта0 : 0
17.03.2024Испания - Примера29-й тур1 : 2Сельта
10.03.2024Испания - Примера28-й тур4 : 0Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3281
2
Лига чемпионов
Барселона3270
3
Лига чемпионов
Жирона3268
4
Лига чемпионов
Атлетико М3261
5
Лига Европы
Атлетик Б3258
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3251
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Вильярреал3242
10 Хетафе3240
11 Осасуна3239
12 Севилья3237
13 Лас-Пальмас3237
14 Алавес3235
15 Райо Вальекано3234
16 Мальорка3231
17 Сельта3231
18
Зона вылета
Кадис3225
19
Зона вылета
Гранада3218
20
Зона вылета
Альмерия3214

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