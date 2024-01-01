Алавес - Сельта 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
27 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Сельта, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Сельта
Виго
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|18
|пз
|Хон Альдалур
|23
|пз
|Карлос Бенавидес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|15
|нп
|Кике
|11
|нп
|Луис Риоха
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|28
|зщ
|Карлос Домингес
|16
|пз
|Жаилсон
|8
|пз
|Фран Бельтран
|33
|пз
|Уго Альварес
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|7
|нп
|Карлес Сайоль
|10
|нп
|Яго Аспас
|12
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|4 : 0
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|04.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 3
|20.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 0
|21.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|6 : 0
|20.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 0
|23.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|19.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|03.02.2018
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|12.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|81
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|70
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|32
|68
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|32
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|32
|51
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Вильярреал
|32
|42
|10
|Хетафе
|32
|40
|11
|Осасуна
|32
|39
|12
|Севилья
|32
|37
|13
|Лас-Пальмас
|32
|37
|14
|Алавес
|32
|35
|15
|Райо Вальекано
|32
|34
|16
|Мальорка
|32
|31
|17
|Сельта
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|32
|14