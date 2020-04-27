Байер - Штутгарт 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
27 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Штутгарт, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|19
|пз
|Нейтан Телла
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|21
|нп
|Амин Адли
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|33
|вр
|Александр Нюбель
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|21
|зщ
|Хироки Ито
|16
|пз
|Атакан Каразор
|8
|пз
|Энцо Мийо
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
|26
|нп
|Дениз Ундав
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|06.02.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 2
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 2
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|5 : 2
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|05.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|13.04.2019
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|5 : 0
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|30
|80
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|66
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|30
|63
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|30
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|30
|45
|7
|Фрайбург
|30
|40
|8
|Аугсбург
|30
|39
|9
|Хоффенхайм
|30
|39
|10
|Хайденхайм
|30
|34
|11
|Вердер
|30
|34
|12
|Боруссия М
|30
|31
|13
|Вольфсбург
|30
|31
|14
|Унион
|30
|29
|15
|Майнц
|30
|27
|16
|Бохум
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|30
|17