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Байер - Штутгарт 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
27 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Байер
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Штутгарт, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Штутгарт
Штутгарт
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2ХорватиязщЙосип Станишич
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
19НигерияпзНейтан Телла
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
8ГерманияпзРоберт Андрих
10ГерманияпзФлориан Вирц
21МарокконпАмин Адли
22НигериянпВиктор Бонифасе
33ГерманияврАлександр Нюбель
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
15ГерманиязщПаскаль Штенцель
2ГерманиязщВальдемар Антон
21ЯпониязщХироки Ито
16ГерманияпзАтакан Каразор
8ФранцияпзЭнцо Мийо
18ГананпДжейми Левелинг
27ГерманиянпКрис Фюрих
9ГвинеянпСеру Гирасси
26ГерманиянпДениз Ундав
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
06.02.2024Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 2Штутгарт
10.12.2023Германия - Бундеслига14-й турШтутгарт1 : 1Байер
14.05.2023Германия - Бундеслига32-й турШтутгарт1 : 1Байер
12.11.2022Германия - Бундеслига15-й турБайер2 : 0Штутгарт
12.02.2022Германия - Бундеслига22-й турБайер4 : 2Штутгарт
19.09.2021Германия - Бундеслига5-й турШтутгарт1 : 3Байер
06.02.2021Германия - Бундеслига20-й турБайер5 : 2Штутгарт
03.10.2020Германия - Бундеслига3-й турШтутгарт1 : 1Байер
05.02.2020Кубок Германии1/8 финалаБайер2 : 1Штутгарт
13.04.2019Германия - Бундеслига29-й турШтутгарт0 : 1Байер
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур1 : 1Байер
18.04.2024Лига Европы1/4 финала. 2-й матч1 : 1Байер
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й турБайер5 : 0
11.04.2024Лига Европы1/4 финала. 1-й матчБайер2 : 0
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур0 : 1Байер
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур2 : 1Штутгарт
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турШтутгарт3 : 0
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур0 : 1Штутгарт
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й турШтутгарт3 : 3
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур0 : 3Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3080
2
Лига чемпионов
Бавария3066
3
Лига чемпионов
Штутгарт3063
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3059
5
Лига Европы
Боруссия Д3057
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3045
7 Фрайбург3040
8 Аугсбург3039
9 Хоффенхайм3039
10 Хайденхайм3034
11 Вердер3034
12 Боруссия М3031
13 Вольфсбург3031
14 Унион3029
15 Майнц3027
16 Бохум3027
17
Зона вылета
Кёльн3022
18
Зона вылета
Дармштадт 983017

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