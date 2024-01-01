23:35 ()
Онлайн трансляции
Пятница 26 апреля
Суббота 27 апреля
Свернуть список

Фенербахче - Бешикташ 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
27 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 34-й тур
Фенербахче
Бешикташ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Бешикташ, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Турция Исмаил Картал
Турция Шенол Гюнеш
Португалия Фернанду Сантуш
История личных встреч
09.12.2023 Турция - Суперлига 15-й тур Бешикташ1 : 3Фенербахче
02.04.2023 Турция - Суперлига 27-й тур Фенербахче2 : 4Бешикташ
02.10.2022 Турция - Суперлига 8-й тур Бешикташ0 : 0Фенербахче
08.05.2022 Турция - Суперлига 36-й тур Бешикташ1 : 1Фенербахче
19.12.2021 Турция - Суперлига 17-й тур Фенербахче2 : 2Бешикташ
21.03.2021 Турция - Суперлига 31-й тур Бешикташ1 : 1Фенербахче
29.11.2020 Турция - Суперлига 10-й тур Фенербахче3 : 4Бешикташ
19.07.2020 Турция - Суперлига 33-й тур Бешикташ2 : 0Фенербахче
22.12.2019 Турция - Суперлига 16-й тур Фенербахче3 : 1Бешикташ
25.02.2019 Турция - Суперлига 23-й тур Бешикташ3 : 3Фенербахче
22.04.2024 Турция - Суперлига 33-й тур 2 : 2Фенербахче
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч Фенербахче1 : 0 2 : 3
14.04.2024 Турция - Суперлига 32-й тур 1 : 2Фенербахче
11.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч 3 : 2Фенербахче
07.04.2024 Суперкубок Турции Финал 3 : 0 ТФенербахче
19.04.2024 Турция - Суперлига 33-й тур Бешикташ2 : 0
13.04.2024 Турция - Суперлига 32-й тур Бешикташ1 : 1
04.04.2024 Турция - Суперлига 31-й тур 1 : 1Бешикташ
16.03.2024 Турция - Суперлига 30-й тур Бешикташ1 : 2
11.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур 2 : 0Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Галатасарай3390
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче3386
3
Квалификация Лиги Европы
Трабзонспор3355
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ3351
5 Истанбул Башакшехир3349
6 Ризеспор3348
7 Касымпаша3346
8 Антальяспор3345
9 Аланьяспор3345
10 Сивасспор3345
11 Адана Демирспор3341
12 Самсунспор3339
13 Анкарагюджю3337
14 Кайсериспор3337
15 Коньяспор3336
16 Газиантеп3334
17
Зона вылета
Хатайспор3333
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк3333
19
Зона вылета
Пендикспор3330
20
Зона вылета
Истанбулспор3316

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close