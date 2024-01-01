Фенербахче - Бешикташ 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
27 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 34-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Бешикташ, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Исмаил Картал
|Шенол Гюнеш
|Фернанду Сантуш
История личных встреч
|09.12.2023
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 3
|02.04.2023
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 4
|02.10.2022
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 0
|08.05.2022
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|2 : 2
|21.03.2021
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|3 : 4
|19.07.2020
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|2 : 0
|22.12.2019
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|3 : 1
|25.02.2019
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|3 : 3
|22.04.2024
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|2 : 2
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0 2 : 3
|14.04.2024
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|1 : 2
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 2
|07.04.2024
|Суперкубок Турции
|Финал
|3 : 0 Т
|19.04.2024
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|1 : 1
|04.04.2024
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|1 : 2
|11.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Галатасарай
|33
|90
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|33
|86
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Трабзонспор
|33
|55
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|33
|51
|5
|Истанбул Башакшехир
|33
|49
|6
|Ризеспор
|33
|48
|7
|Касымпаша
|33
|46
|8
|Антальяспор
|33
|45
|9
|Аланьяспор
|33
|45
|10
|Сивасспор
|33
|45
|11
|Адана Демирспор
|33
|41
|12
|Самсунспор
|33
|39
|13
|Анкарагюджю
|33
|37
|14
|Кайсериспор
|33
|37
|15
|Коньяспор
|33
|36
|16
|Газиантеп
|33
|34
| 17
Зона вылета
|Хатайспор
|33
|33
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|33
|33
| 19
Зона вылета
|Пендикспор
|33
|30
| 20
Зона вылета
|Истанбулспор
|33
|16