Ислочь - Неман 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
27 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Неман, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Неман
Гродно
История личных встреч
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|01.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|04.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|21.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|16.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 3
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 1
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|5
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|5
|11
|4
|Торпедо-БелАЗ
|5
|10
|5
|Витебск
|6
|10
|6
|Динамо Мн
|5
|9
|7
|Арсенал
|5
|8
|8
|Гомель
|5
|5
|9
|Сморгонь
|5
|5
|10
|Днепр М
|5
|5
|11
|БАТЭ
|6
|5
|12
|Ислочь
|5
|5
|13
|Нафтан
|5
|4
|14
|Минск
|5
|2
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|5
|1
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|5
|-16