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Ислочь - Неман 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
27 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
Ислочь
Неман

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Неман, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Неман
Гродно
История личных встреч
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Неман0 : 0Ислочь
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Ислочь0 : 3Неман
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Неман1 : 0Ислочь
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Ислочь1 : 1Неман
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Ислочь2 : 0Неман
01.05.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Неман1 : 2Ислочь
04.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Неман1 : 0Ислочь
21.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 0Неман
16.08.2019 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Неман1 : 1Ислочь
14.04.2019 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Ислочь1 : 0Неман
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 3Ислочь
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Ислочь1 : 0
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Ислочь0 : 2
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 2 : 1Ислочь
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Ислочь0 : 0
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Неман0 : 1
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Неман
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 0 : 2Неман
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман1 : 0
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 2 : 3Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Неман512
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест511
4 Торпедо-БелАЗ510
5 Витебск610
6 Динамо Мн59
7 Арсенал58
8 Гомель55
9 Сморгонь55
10 Днепр М55
11 БАТЭ65
12 Ислочь55
13 Нафтан54
14 Минск52
15
Зона вылета
Слуцк51
16
Зона вылета
Шахтёр С5-16

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