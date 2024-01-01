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Сабуртало - Торпедо Кт 27 Апреля прямая трансляция

27 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 11-й тур
Сабуртало
Торпедо Кт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Торпедо Кт, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт2 : 3Сабуртало
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Торпедо Кт5 : 0Сабуртало
08.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Сабуртало1 : 3Торпедо Кт
25.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Торпедо Кт0 : 3Сабуртало
26.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Сабуртало0 : 0Торпедо Кт
16.10.2022 Грузия - Высшая лига 30-й тур Торпедо Кт1 : 1Сабуртало
15.08.2022 Грузия - Высшая лига 21-й тур Сабуртало2 : 4Торпедо Кт
08.05.2022 Грузия - Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт0 : 1Сабуртало
08.03.2022 Грузия - Высшая лига 3-й тур Сабуртало2 : 0Торпедо Кт
20.10.2021 Грузия - Высшая лига 30-й тур Торпедо Кт1 : 1Сабуртало
19.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 0 : 3Сабуртало
15.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 2 : 3Сабуртало
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Сабуртало3 : 1
06.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 1 : 2Сабуртало
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Сабуртало3 : 0
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 0 : 0Торпедо Кт
15.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 0 : 0Торпедо Кт
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Торпедо Кт3 : 1
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 0 : 1Торпедо Кт
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Торпедо Кт3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1025
2
Квалификация Лиги конференций
Дила1023
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1023
4 Торпедо Кт1017
5 Колхети-19131113
6 Динамо Тб1113
7 Телави1111
8
Стыковая зона
Самгурали108
9
Стыковая зона
Самтредиа117
10
Зона вылета
Гагра104

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