Сабуртало - Торпедо Кт 27 Апреля прямая трансляция
27 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Торпедо Кт, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 0
|08.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3
|25.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
|26.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
|16.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 4
|08.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|20.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
|15.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 3
|11.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|06.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0
|15.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|11.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|10
|25
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|10
|23
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|10
|23
|4
|Торпедо Кт
|10
|17
|5
|Колхети-1913
|11
|13
|6
|Динамо Тб
|11
|13
|7
|Телави
|11
|11
| 8
Стыковая зона
|Самгурали
|10
|8
| 9
Стыковая зона
|Самтредиа
|11
|7
| 10
Зона вылета
|Гагра
|10
|4