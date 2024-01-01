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ЛНЗ Черкассы - Шахтёр 27 Апреля прямая трансляция

27 Апреля 2024 года в 15:30 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 26-й тур
ЛНЗ Черкассы
Шахтёр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Шахтёр, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Шахтёр
Главные тренеры
Беларусь Олег Анатольевич Дулуб
Нидерланды Марино Пушич
Нидерланды Марино Пушич
История личных встреч
21.10.2023 Украина - Премьер-лига 11-й тур Шахтёр3 : 0ЛНЗ Черкассы
21.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур 1 : 2ЛНЗ Черкассы
15.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
08.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур 1 : 1ЛНЗ Черкассы
01.04.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур 1 : 0ЛНЗ Черкассы
23.03.2024 Украина - Премьер-лига 17-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 2
22.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур Шахтёр2 : 1
18.04.2024 Украина - Премьер-лига 10-й тур 1 : 3Шахтёр
14.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур 0 : 1Шахтёр
07.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур Шахтёр3 : 1
03.04.2024 Кубок Украины 1/2 финала Шахтёр4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр2458
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К2454
3
Квалификация Лиги конференций
Кривбасс2551
4
Квалификация Лиги конференций
Днепр-12545
5 Рух В2541
6 Полесье2539
7 ЛНЗ Черкассы2532
8 Ворскла2530
9 Черноморец2429
10 Колос2428
11 Заря2426
12 Александрия2525
13 Оболонь-Бровар2521
14 Верес2420
15
Зона вылета
Металлист 19252519
16
Зона вылета
Минай2516

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