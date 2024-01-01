ЛНЗ Черкассы - Шахтёр 27 Апреля прямая трансляция
27 Апреля 2024 года в 15:30 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Шахтёр, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Шахтёр
Главные тренеры
|Олег Анатольевич Дулуб
|Марино Пушич
|Марино Пушич
История личных встреч
|21.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|15.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|08.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|01.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|23.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|22.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|18.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 3
|14.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|03.04.2024
|Кубок Украины
|1/2 финала
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|24
|58
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо К
|24
|54
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кривбасс
|25
|51
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|25
|45
|5
|Рух В
|25
|41
|6
|Полесье
|25
|39
|7
|ЛНЗ Черкассы
|25
|32
|8
|Ворскла
|25
|30
|9
|Черноморец
|24
|29
|10
|Колос
|24
|28
|11
|Заря
|24
|26
|12
|Александрия
|25
|25
|13
|Оболонь-Бровар
|25
|21
|14
|Верес
|24
|20
| 15
Зона вылета
|Металлист 1925
|25
|19
| 16
Зона вылета
|Минай
|25
|16