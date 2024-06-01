Австрия - Франция 17 Июня прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
17 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Франция, которое состоится 17 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Франция
|13
|вр
|Патрик Пенц
|5
|зщ
|Стефан Пош
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|2
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|16
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|10
|пз
|Флориан Гриллич
|20
|пз
|Конрад Лаймер
|9
|пз
|Марсель Забитцер
|19
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|13
|пз
|Н'Голо Канте
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|15
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Дидье Дешам
История личных встреч
|22.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 5-й тур
|2 : 0
|10.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 3-й тур
|1 : 1
|14.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 7. 11-й тур
|3 : 1
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 7. 1-й тур
|3 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа B. 10-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Австрия — Франция. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|1
|0
|4
|Венгрия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Хорватия
|1
|0
|4
|Албания
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Словения
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Дания
|1
|1
|4
|Сербия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Польша
|1
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Украина
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Грузия
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Турция
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Португалия
|0
|0
|4
|Чехия
|0
|0