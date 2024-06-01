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Австрия - Франция 17 Июня прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
17 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Австрия
Франция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Франция, которое состоится 17 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Франция
13 Австрия вр Патрик Пенц
5 Австрия зщ Стефан Пош
4 Австрия зщ Кевин Дансо
2 Австрия зщ Максимилиан Вёбер
16 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Австрия пз Николас Зайвальд
10 Австрия пз Флориан Гриллич
20 Австрия пз Конрад Лаймер
9 Австрия пз Марсель Забитцер
19 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
11 Австрия нп Михаэль Грегорич
16 Франция вр Мик Меньян
5 Франция зщ Жюль Кунде
17 Франция зщ Вильям Салиба
4 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
22 Франция зщ Тео Эрнандес
13 Франция пз Н'Голо Канте
14 Франция пз Адриен Рабьо
11 Франция нп Усман Дембеле
7 Франция нп Антуан Гризманн
10 Франция нп Килиан Мбаппе
15 Франция нп Маркус Тюрам
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
22.09.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 5-й тур Франция2 : 0Австрия
10.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 3-й тур Австрия1 : 1Франция
14.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 7. 11-й тур Франция3 : 1Австрия
06.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 7. 1-й тур Австрия3 : 1Франция
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Австрия
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Австрия2 : 1
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Австрия6 : 1
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Австрия
21.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Австрия2 : 0
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция0 : 0
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция3 : 2
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция0 : 2
21.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа B. 10-й тур 2 : 2Франция
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Австрия — Франция. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия13
2
1/8 финала
Швейцария13
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия10
4 Венгрия10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Хорватия10
4 Албания10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия13
2
1/8 финала
Словения11
3
1/8 финала - возможный выход
Дания11
4 Сербия10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Польша10
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Украина00
2
1/8 финала
Бельгия00
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия00
4 Румыния00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Грузия00
2
1/8 финала
Турция00
3
1/8 финала - возможный выход
Португалия00
4 Чехия00

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