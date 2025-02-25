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Кристал Пэлас - Астон Вилла 25 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-02-2025 21:30
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
25 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Кристал Пэлас
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Астон Вилла, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
19 Англия пз Уилл Хьюз
20 Англия пз Адам Уортон
10 Англия пз Эберечи Эзе
7 Сенегал нп Исмаила Сарр
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
16 Испания зщ Андрес Гарсия
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Франция зщ Аксель Дисаси
12 Франция зщ Лука Динь
7 Шотландия пз Джон Макгинн
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
17 Нидерланды пз Дониэлл Мален
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Астон Вилла2 : 2Кристал Пэлас
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Астон Вилла1 : 2Кристал Пэлас
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас5 : 0Астон Вилла
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Астон Вилла3 : 1Кристал Пэлас
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла1 : 0Кристал Пэлас
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Кристал Пэлас3 : 1Астон Вилла
15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Астон Вилла1 : 1Кристал Пэлас
27.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Кристал Пэлас1 : 2Астон Вилла
16.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас3 : 2Астон Вилла
26.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла3 : 0Кристал Пэлас
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 2Кристал Пэлас
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Кристал Пэлас1 : 2
10.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 2Кристал Пэлас
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 2Кристал Пэлас
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Кристал Пэлас1 : 2
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла2 : 1
19.02.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Астон Вилла2 : 2
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Астон Вилла1 : 1
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла2 : 1
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 2 : 0Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2764
2
Лига чемпионов
Арсенал2653
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2647
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2644
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2644
6 Борнмут2643
7 Челси2643
8 Астон Вилла2742
9 Брайтон энд Хоув Альбион2640
10 Фулхэм2639
11 Брентфорд2637
12 Тоттенхэм Хотспур2633
13 Кристал Пэлас2633
14 Эвертон2631
15 Манчестер Юнайтед2630
16 Вест Хэм Юнайтед2630
17 Вулверхэмптон2622
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2617
19
Зона вылета
Лестер Сити2617
20
Зона вылета
Саутгемптон269

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