Кристал Пэлас - Астон Вилла 25 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 25-02-2025 21:30
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
25 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Астон Вилла, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|20
|пз
|Адам Уортон
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|16
|зщ
|Андрес Гарсия
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Аксель Дисаси
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|17
|пз
|Дониэлл Мален
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Унаи Эмери
История личных встреч
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|16.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 2
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|10.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|19.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|64
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|26
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|44
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|44
|6
|Борнмут
|26
|43
|7
|Челси
|26
|43
|8
|Астон Вилла
|27
|42
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|40
|10
|Фулхэм
|26
|39
|11
|Брентфорд
|26
|37
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|33
|13
|Кристал Пэлас
|26
|33
|14
|Эвертон
|26
|31
|15
|Манчестер Юнайтед
|26
|30
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|30
|17
|Вулверхэмптон
|26
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|26
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|26
|9