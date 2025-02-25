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Кардифф Сити - Халл Сити 25 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-02-2025 21:45
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
25 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Кардифф Сити
Халл Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Халл Сити, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
Испания Рубен Селльес
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Халл Сити4 : 1Кардифф Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Кардифф Сити1 : 3Халл Сити
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Халл Сити3 : 0Кардифф Сити
04.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Халл Сити1 : 0Кардифф Сити
08.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Кардифф Сити2 : 3Халл Сити
15.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Халл Сити2 : 1Кардифф Сити
24.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Кардифф Сити0 : 1Халл Сити
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Кардифф Сити3 : 0Халл Сити
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Халл Сити2 : 2Кардифф Сити
28.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Халл Сити0 : 2Кардифф Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 1 : 1Кардифф Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Кардифф Сити1 : 1
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 1Кардифф Сити
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 3 : 3 2 : 4Кардифф Сити
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 7 : 0Кардифф Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 0 : 1Халл Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Халл Сити1 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 0Халл Сити
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Халл Сити1 : 2
24.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 3Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3462
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3451
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3451
7 Ковентри Сити3450
8 Бристоль Сити3449
9 Уотфорд3448
10 Норвич Сити3447
11 Миллуолл3445
12 Шеффилд Уэнсдей3445
13 Мидлсбро3344
14 Куинз Парк Рейнджерс3444
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3439
18 Оксфорд Юнайтед3438
19 Сток Сити3335
20 Халл Сити3333
21 Кардифф Сити3333
22
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
23
Зона вылета
Дерби Каунти3429
24
Зона вылета
Лутон Таун3428

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