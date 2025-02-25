Кардифф Сити - Халл Сити 25 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 25-02-2025 21:45
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
25 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Халл Сити, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Рубен Селльес
|Рубен Селльес
История личных встреч
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|4 : 1
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 3
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|3 : 0
|04.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 0
|08.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 3
|15.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 1
|24.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 1
|22.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|28.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 2
|28.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|1 : 1
|11.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|2 : 1
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 3 2 : 4
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|7 : 0
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|1 : 1
|12.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|33
|72
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|33
|70
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|34
|68
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|34
|62
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|34
|51
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|34
|51
|7
|Ковентри Сити
|34
|50
|8
|Бристоль Сити
|34
|49
|9
|Уотфорд
|34
|48
|10
|Норвич Сити
|34
|47
|11
|Миллуолл
|34
|45
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|34
|45
|13
|Мидлсбро
|33
|44
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|34
|44
|15
|Престон Норт Энд
|34
|42
|16
|Суонси Сити
|34
|40
|17
|Портсмут
|34
|39
|18
|Оксфорд Юнайтед
|34
|38
|19
|Сток Сити
|33
|35
|20
|Халл Сити
|33
|33
|21
|Кардифф Сити
|33
|33
| 22
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|34
|30
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|34
|29
| 24
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|28