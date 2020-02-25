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Арминия - Вердер 25 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-02-2025 21:45
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
25 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/4 финала
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Арминия
Вердер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Вердер, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Вердер
Бремен
1 Германия вр Йонас Керскен
3 Дания зщ Йоэль Феликс
24 Германия зщ Кристофер Ланнерт
23 Германия зщ Леон Шнайдер
2 Германия зщ Феликс Хагман
21 Германия пз Штефано Руссо
8 Германия пз Сэм Шрек
38 Германия пз Мариус Вёрль
6 США пз Маэл Корбоз
11 Германия пз Joel Grodowski
28 Латвия нп Роберт Улдрикис
1 Германия вр Михаэль Цеттерер
5 Германия зщ Амос Пипер
4 Германия зщ Никлас Штарк
3 Германия зщ Антони Юнг
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
19 Германия зщ Деррик Кён
6 Дания пз Йенс Стаге
14 Бельгия пз Сенне Линен
20 Австрия пз Романо Шмид
17 Австрия нп Марко Грюлль
7 Германия нп Марвин Дукш
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
История личных встреч
10.03.2021 Германия - Бундеслига 20-й тур Арминия0 : 2Вердер
03.10.2020 Германия - Бундеслига 3-й тур Вердер1 : 0Арминия
04.03.2015 Кубок Германии 1/8 финала Арминия3 : 1Вердер
01.02.2009 Германия - Бундеслига 18-й тур Вердер1 : 2Арминия
16.08.2008 Германия - Бундеслига 1-й тур Арминия2 : 2Вердер
23.03.2008 Германия - Бундеслига 25-й тур Арминия1 : 1Вердер
29.09.2007 Германия - Бундеслига 8-й тур Вердер8 : 1Арминия
29.04.2007 Германия - Бундеслига 31-й тур Арминия3 : 2Вердер
25.11.2006 Германия - Бундеслига 14-й тур Вердер3 : 0Арминия
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Арминия3 : 1
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Арминия2 : 0
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Арминия2 : 0
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала Арминия1 : 1 3 : 4
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Арминия2 : 2 4 : 1
21.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 5 : 0Вердер
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Вердер1 : 3
07.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 3 : 0Вердер
31.01.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Вердер1 : 0
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Вердер
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
1 : 0
Кёльн
Хольштайн
3 : 0
Штутгарт
Кайзерслаутерн
2 : 1
Вольфсбург
Боруссия Д
1 : 0 ДВ
Падерборн 07
Вердер
0 : 1
Фрайбург
Гамбург
2 : 1
Герта
Хайденхайм
2 : 1
Айнтрахт Ф
Боруссия М
2 : 1
Динамо Др
Дармштадт 98
2 : 3 ДВ
Арминия
Унион
2 : 0
Хоффенхайм
Нюрнберг
2 : 1
Майнц
Бавария
0 : 4
1/8 финала
Арминия
Фрайбург
3 : 1
Ян
Штутгарт
0 : 3
Вердер
Дармштадт 98
1 : 0
Бавария
Байер
0 : 1
Кёльн
Герта
2 : 1 ДВ
Вольфсбург
Хоффенхайм
3 : 0
Карлсруэ
Аугсбург
2 : 2 4 : 5
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
3 : 0
1/4 финала
Штутгарт
Аугсбург
1 : 0
Байер
Кёльн
3 : 2 ДВ
Арминия
Вердер
25.02
РБ Лейпциг
Вольфсбург
26.02

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