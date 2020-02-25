Арминия - Вердер 25 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 25-02-2025 21:45
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
25 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/4 финала
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Вердер, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Йонас Керскен
|3
|зщ
|Йоэль Феликс
|24
|зщ
|Кристофер Ланнерт
|23
|зщ
|Леон Шнайдер
|2
|зщ
|Феликс Хагман
|21
|пз
|Штефано Руссо
|8
|пз
|Сэм Шрек
|38
|пз
|Мариус Вёрль
|6
|пз
|Маэл Корбоз
|11
|пз
|Joel Grodowski
|28
|нп
|Роберт Улдрикис
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|5
|зщ
|Амос Пипер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|19
|зщ
|Деррик Кён
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Оле Вернер
История личных встреч
|10.03.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|04.03.2015
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|01.02.2009
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|16.08.2008
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|23.03.2008
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|29.09.2007
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|8 : 1
|29.04.2007
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 2
|25.11.2006
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 0
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 1
|21.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|5 : 0
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|07.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|31.01.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
1/32 финала
| Веен
Майнц
|1 : 3 ДВ
| Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
|2 : 2 3 : 5
| Галлешер
Санкт-Паули
|2 : 3 ДВ
| Ульм 1846
Бавария
|0 : 4
| Шотт
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Эрцгебирге
Боруссия М
|1 : 3
| Грайфсвальдер
Унион
|0 : 1
| Филлинген
Хайденхайм
|0 : 4
| Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Аален
Шальке-04
|0 : 2
| Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
|1 : 2
| Оснабрюк
Фрайбург
|0 : 4
| Феникс Любек
Боруссия Д
|1 : 4
| Арминия
Ганновер-96
|2 : 0
| Алемания
Хольштайн
|2 : 3
| Виктория 1889
Аугсбург
|1 : 4
| Саарбрюккен
Нюрнберг
|1 : 1 3 : 5
| Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
|1 : 3
| Ян
Бохум
|1 : 0
| Хильдесхайм
Эльверсберг
|0 : 7
| Бремер
Падерборн 07
|0 : 4
| Ганза Р
Герта
|1 : 5
| Зандхаузен
Кёльн
|2 : 3 ДВ
| Динамо Др
Фортуна
|2 : 0
| Шпортфройнде
Карлсруэ
|0 : 5
| Меппен
Гамбург
|1 : 7
| Энерги
Вердер
|1 : 3
| Киккерс Оффенбах
Магдебург
|2 : 1
| Кобленц
Вольфсбург
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
|1 : 4
| Пройссен Мюнстер
Штутгарт
|0 : 5
| Карл Цейсс
Байер
|0 : 1
1/16 финала
| Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
|0 : 2
| РБ Лейпциг
Санкт-Паули
|4 : 2
| Байер
Эльверсберг
|3 : 0
| Аугсбург
Шальке-04
|3 : 0
| Ян
Гройтер Фюрт
|1 : 0
| Кёльн
Хольштайн
|3 : 0
| Штутгарт
Кайзерслаутерн
|2 : 1
| Вольфсбург
Боруссия Д
|1 : 0 ДВ
| Падерборн 07
Вердер
|0 : 1
| Фрайбург
Гамбург
|2 : 1
| Герта
Хайденхайм
|2 : 1
| Айнтрахт Ф
Боруссия М
|2 : 1
| Динамо Др
Дармштадт 98
|2 : 3 ДВ
| Арминия
Унион
|2 : 0
| Хоффенхайм
Нюрнберг
|2 : 1
| Майнц
Бавария
|0 : 4
1/8 финала
| Арминия
Фрайбург
|3 : 1
| Ян
Штутгарт
|0 : 3
| Вердер
Дармштадт 98
|1 : 0
| Бавария
Байер
|0 : 1
| Кёльн
Герта
|2 : 1 ДВ
| Вольфсбург
Хоффенхайм
|3 : 0
| Карлсруэ
Аугсбург
|2 : 2 4 : 5
| РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
|3 : 0
1/4 финала
| Штутгарт
Аугсбург
|1 : 0
| Байер
Кёльн
|3 : 2 ДВ
| Арминия
Вердер
|25.02
| РБ Лейпциг
Вольфсбург
|26.02