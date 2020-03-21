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Андорра - Латвия 21 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 21-03-2025 21:45
Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
21 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 1-й тур
Андорра
Латвия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Латвия, которое состоится 21 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андорра
Латвия
Главные тренеры
АндорраКольдо Альварес
ИталияПаоло Николато
История личных встреч
25.09.2022Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 6-й турАндорра1 : 1Латвия
03.06.2022Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 1-й турЛатвия3 : 0Андорра
17.11.2020Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 6-й турАндорра0 : 5Латвия
03.09.2020Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 1-й турЛатвия0 : 0Андорра
19.11.2018Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 6-й турАндорра0 : 0Латвия
06.09.2018Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 1-й турЛатвия0 : 0Андорра
10.10.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа B. 10-й турЛатвия4 : 0Андорра
06.09.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа B. 1-й турАндорра0 : 1Латвия
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 6-й тур0 : 0Андорра
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 5-й турАндорра0 : 1
13.10.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиАндорра2 : 0
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 3-й тур2 : 0Андорра
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 2-й турАндорра0 : 1
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 6-й турЛатвия1 : 2
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 5-й тур1 : 0Латвия
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 4-й тур1 : 1Латвия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 3-й турЛатвия0 : 3
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 2-й турЛатвия1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия00
2
Плей-офф
Литва00
3 Мальта00
4 Польша00
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Кипр00
2
Плей-офф
Сан-Марино00
3 Австрия00
4 Румыния00
5 Босния и Герцеговина00
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Молдавия00
2
Плей-офф
Эстония00
3 Норвегия00
4 Израиль00
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс00
2
Плей-офф
Лихтенштейн00
3 Северная Македония00
4 Бельгия00
5 Казахстан00
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Латвия00
2
Плей-офф
Сербия00
3 Англия00
4 Албания00
5 Андорра00
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Фарерские острова00
2
Плей-офф
Чехия00
3 Черногория00
4 Гибралтар00

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