«Бавария» потеряла с травмой еще одного защитника вслед за Альфонсо Дэвисом

Дата публикации: 26-03-2025 23:35

Ресурс «Sky Sport» пишет, что в ближайшие недели «Бавария» не сможет рассчитывать на Дайо Упамекано. У защитника обнаружились проблемы с суставами на левом колене. По этой причине он может остаться вне игры на длительное время.



Срок действия контракта 26-летнего француза с «Баварией» ограничен летом 2026 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 33 поединка в футболке мюнхенской команды (2 гола). Трансферная стоимость Упамекано равняется 50 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее «Бавария» уже понесла потери в оборонительной линии. Тяжелую травму получил Альфонсо Дэвис, порвавший крестообразные связки. Канадец выбыл на длительное время.



Команда Венсана Компани с 62 очками после 26 туров уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая идущий вторым «Байер» на 6 очков.