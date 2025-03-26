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Эдерсон может уйти в команду Моуринью

Дата публикации: 26-03-2025 23:38

Эдерсон, выступающий в составе «Ман Сити», может продолжить карьеру в Турции, пишет «Tribal Football». На голкипера «горожан» претендует «Фенербахче», возглавляемый Жозе Моуринью. В своем составе футболиста также хотят видеть саудовские команды.

В «Сити» вратарь перебрался 8 лет назад из «Бенфики» за 40 млн евро. Трудовые отношения 31-летнего бразильца с «горожанами» действуют до середины 2026 года. В нынешнем сезоне Эдерсон выходил на поле в футболке английской команды в 29 играх (7 «сухих» встреч).

Ориентировочный ценник на голкипера равняется 25 млн евро («Трансфермаркт»).

За сборную Бразилии Эдерсон дебютировал в 2017 году. Всего на его счету 29 матчей в составе национальной команды.

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