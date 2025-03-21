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Кипр - Сан-Марино 21 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 21-03-2025 19:00
Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
21 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 1-й тур
Кипр
Сан-Марино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Сан-Марино, которое состоится 21 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кипр
Сан-Марино
Главные тренеры
КипрСофронис Августи
ГрецияАпостолос Манциоз
ГрецияАпостолос Манциоз
ИталияРоберто Чеволи
История личных встреч
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиСан-Марино1 : 4Кипр
09.09.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа I. 6-й турСан-Марино0 : 4Кипр
21.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа I. 1-й турКипр5 : 0Сан-Марино
12.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа D. 10-й турКипр3 : 0Сан-Марино
22.08.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа D. 7-й турСан-Марино0 : 1Кипр
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 6-й тур4 : 1Кипр
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 5-й турКипр2 : 1
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 4-й тур3 : 0Кипр
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 3-й турКипр0 : 3
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 2-й турКипр0 : 4
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 6-й тур1 : 3Сан-Марино
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 5-й турСан-Марино1 : 1
13.10.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 0Сан-Марино
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 3-й тур1 : 0Сан-Марино
10.09.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи1 : 0Сан-Марино
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия00
2
Плей-офф
Литва00
3 Мальта00
4 Польша00
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Кипр00
2
Плей-офф
Сан-Марино00
3 Австрия00
4 Румыния00
5 Босния и Герцеговина00
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Молдавия00
2
Плей-офф
Эстония00
3 Норвегия00
4 Израиль00
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс00
2
Плей-офф
Лихтенштейн00
3 Северная Македония00
4 Бельгия00
5 Казахстан00
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Латвия00
2
Плей-офф
Сербия00
3 Англия00
4 Албания00
5 Андорра00
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Фарерские острова00
2
Плей-офф
Чехия00
3 Черногория00
4 Гибралтар00

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