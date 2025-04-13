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Ливерпуль - Вест Хэм 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 15:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
13 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
84 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
7 Колумбия нп Луис Диас
20 Португалия нп Диогу Жота
23 Франция вр Альфонс Ареола
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
26 Англия зщ Макс Килман
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
10 Бразилия пз Лукас Пакета
8 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Чехия пз Томаш Соучек
14 Гана пз Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 5Ливерпуль
25.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ливерпуль5 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Ливерпуль
20.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль5 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ливерпуль3 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Ливерпуль
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Ливерпуль
31.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Ливерпуль
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 3 : 2Ливерпуль
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль1 : 0
16.03.2025 Англия — Кубок лиги Финал Ливерпуль1 : 2
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Ливерпуль0 : 1 1 : 4
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль3 : 1
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Вест Хэм Юнайтед
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
10.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
27.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3173
2
Лига чемпионов
Арсенал3162
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити3255
5
Лига Европы
Астон Вилла3254
6 Челси3153
7 Ньюкасл Юнайтед3053
8 Фулхэм3148
9 Брайтон энд Хоув Альбион3248
10 Борнмут3145
11 Кристал Пэлас3143
12 Брентфорд3142
13 Манчестер Юнайтед3138
14 Эвертон3238
15 Тоттенхэм Хотспур3137
16 Вест Хэм Юнайтед3135
17 Вулверхэмптон3132
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3120
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3210

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