Ливерпуль - Вест Хэм 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 15:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
13 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|84
|зщ
|Конор Брэдли
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|7
|нп
|Луис Диас
|20
|нп
|Диогу Жота
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|26
|зщ
|Макс Килман
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|10
|пз
|Лукас Пакета
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Арне Слот
|Грэм Поттер
История личных встреч
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 5
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|20.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 3
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 2
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Англия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1 1 : 4
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|10.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|27.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|55
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|32
|54
|6
|Челси
|31
|53
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|53
|8
|Фулхэм
|31
|48
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|48
|10
|Борнмут
|31
|45
|11
|Кристал Пэлас
|31
|43
|12
|Брентфорд
|31
|42
|13
|Манчестер Юнайтед
|31
|38
|14
|Эвертон
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|37
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|35
|17
|Вулверхэмптон
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|31
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|10