Азербайджан - Украина 09 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-09-2025 18:00
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
09 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Украина, которое состоится 09 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Азербайджан
Украина
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 1-й тур
|5 : 0
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|07.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|25.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|22.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 1-й тур
|0 : 2
|11.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|07.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
|3 : 0
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Стыковые матчи А/В. 1-й матч
|3 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словакия
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Северная Ирландия
|2
|3
|3
|Германия
|2
|3
|4
|Люксембург
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Швеция
|1
|1
|3
|Словения
|1
|1
|4
|Косово
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|1
|1
|3
|Дания
|1
|1
|4
|Беларусь
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Исландия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Франция
|1
|3
|3
|Украина
|1
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Грузия
|2
|3
|3
|Турция
|2
|3
|4
|Болгария
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Венгрия
|1
|1
|3
|Ирландия
|1
|1
|4
|Армения
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Польша
|5
|10
|3
|Финляндия
|5
|7
|4
|Литва
|5
|3
|5
|Мальта
|5
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Австрия
|3
|9
|3
|Румыния
|4
|6
|4
|Кипр
|4
|3
|5
|Сан-Марино
|5
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Израиль
|4
|9
|3
|Италия
|3
|6
|4
|Эстония
|5
|3
|5
|Молдавия
|4
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|5
|11
| 2
Плей-офф
|Бельгия
|4
|10
|3
|Уэльс
|5
|10
|4
|Казахстан
|5
|3
|5
|Лихтенштейн
|5
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Сербия
|3
|7
|3
|Албания
|4
|5
|4
|Латвия
|4
|4
|5
|Андорра
|5
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Чехия
|5
|12
| 2
Плей-офф
|Хорватия
|3
|9
|3
|Черногория
|4
|6
|4
|Фарерские острова
|4
|3
|5
|Гибралтар
|4
|0