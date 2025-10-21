Барселона - Олимпиакос 21 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-10-2025 18:45
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
21 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Олимпиакос, которое состоится 21 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Олимпиакос
Пирей, Греция
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|14
|пз
|Маркус Рашфорд
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|88
|вр
|Константинос Цолакис
|20
|зщ
|Коштинья
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|4
|зщ
|Жулиан Бьянкон
|3
|зщ
|Франсиско Ортега
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
|14
|пз
|Дани Гарсия
|22
|пз
|Шикинью
|56
|пз
|Даниэл Поденсе
|10
|нп
|Желсон Мартинш
|9
|нп
|Айюб Эль-Кааби
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|31.10.2017
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|0 : 0
|18.10.2017
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|3 : 1
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 3
|18.10.2025
|Греция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Греция — Суперлига
|6-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Греция — Суперлига
|5-й тур
|3 : 2
|21.09.2025
|Греция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Олимпиакос». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Интер М
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Карабах
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|4
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|3
| 12
Плей-офф
|Марсель
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Ливерпуль
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Челси
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Наполи
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Юнион
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Ювентус
|2
|2
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|2
|25
|Байер
|2
|2
|26
|Вильярреал
|2
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|28
|Копенгаген
|2
|1
|29
|Олимпиакос
|2
|1
|30
|Монако
|2
|1
|31
|Славия П
|2
|1
|32
|Пафос
|2
|1
|33
|Бенфика
|2
|0
|34
|Атлетик Б
|2
|0
|35
|Аякс
|2
|0
|36
|Кайрат
|2
|0