Барселона - Олимпиакос 21 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-10-2025 18:45
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
21 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
Барселона
Олимпиакос

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Олимпиакос, которое состоится 21 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Олимпиакос
Пирей, Греция
25 Польша вр Войцех Щенсны
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
24 Испания зщ Эрик Гарсия
5 Испания зщ Пау Кубарси
3 Испания зщ Алекс Бальде
17 Испания пз Марк Касадо
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
8 Испания пз Педри
10 Испания пз Ламин Ямаль
14 Англия пз Маркус Рашфорд
16 Испания пз Фермин Лопес Мартин
88 Греция вр Константинос Цолакис
20 Португалия зщ Коштинья
45 Греция зщ Панайотис Рецос
4 Франция зщ Жулиан Бьянкон
3 Аргентина зщ Франсиско Ортега
32 Аргентина пз Сантьяго Эссе
14 Испания пз Дани Гарсия
22 Португалия пз Шикинью
56 Португалия пз Даниэл Поденсе
10 Португалия нп Желсон Мартинш
9 Марокко нп Айюб Эль-Кааби
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
31.10.2017 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур Олимпиакос0 : 0Барселона
18.10.2017 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Барселона3 : 1Олимпиакос
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Барселона2 : 1
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 4 : 1Барселона
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Барселона1 : 2
28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Барселона2 : 1
25.09.2025 Испания — Примера 6-й тур 1 : 3Барселона
18.10.2025 Греция — Суперлига 7-й тур 0 : 2Олимпиакос
05.10.2025 Греция — Суперлига 6-й тур 2 : 1Олимпиакос
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 0Олимпиакос
27.09.2025 Греция — Суперлига 5-й тур Олимпиакос3 : 2
21.09.2025 Греция — Суперлига 4-й тур 1 : 1Олимпиакос
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Олимпиакос». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
ПСЖ26
4
1/8 финала
Интер М26
5
1/8 финала
Арсенал26
6
1/8 финала
Карабах26
7
1/8 финала
Боруссия Д24
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
10
Плей-офф
Атлетико М23
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
12
Плей-офф
Марсель23
13
Плей-офф
Брюгге23
14
Плей-офф
Спортинг23
15
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
16
Плей-офф
Барселона23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Вильярреал21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Копенгаген21
29 Олимпиакос21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Пафос21
33 Бенфика20
34 Атлетик Б20
35 Аякс20
36 Кайрат20

