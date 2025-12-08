Серхио Рамос сообщил о своем уходе из «Монтеррея»

Дата публикации: 08-12-2025 11:48

Защитник мексиканского клуба «Монтеррей» Серхио Рамос объявил об уходе из команды после поражения в матче против «Толуки» (2:3) в рамках Апертуры. После финального свистка игрок ответил на вопросы журналистов о своем будущем и признался, что это была его последняя игра за мексиканский клуб.

«Очевидно, это был мой последний матч в Мексике. Мы все сильно расстроены, но выходим с поля с чистой совестью - мы отдали все силы ради победы. Нужно сделать выводы, подняться с колен и принять тот факт, что поражения - часть футбола. Самая большая боль - мы не смогли подарить нашим болельщикам еще один финал, ведь они заслуживали этого больше, чем кто-либо. Спасибо за вашу поддержку в течение всего времени. Вперед, Монтеррей!» - написал Рамос в своих социальных сетях.

В ответной встрече «Монтеррей» уступил «Толуке» со счетом 2:3, и минимальная победа «Райадос» в первом матче (1:0) не помогла команде выйти в следующий этап. Благодаря более высокому месту в регулярном чемпионате, «Толука» вышла в финал, где теперь встретится с «Тигрес».

Контракт испанского футболиста рассчитан до конца текущего года, поэтому Серхио Рамос уже сейчас имеет возможность вести переговоры с другими командами и выбирать дальнейший путь в карьере. Остается только ждать, каким будет следующий шаг прославленного защитника.