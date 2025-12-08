Алонсо прокомментировал, повлияет ли исход матча с «Манчестер Сити» на его будущее в «Реале»

Дата публикации: 08-12-2025 11:48

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал слухи о своём будущем в мадридском клубе перед ключевым матчем с «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов. Напомним, что в предыдущей игре испанского чемпионата «Реал» уступил «Сельте» со счётом 0:2 в 15-м туре, из-за чего на команду обрушилась волна критики со стороны болельщиков и экспертов. После поражения многие стали обсуждать возможность увольнения Алонсо, если результат в Европе будет неудовлетворительным.

- Мы боремся за три очка Лиги чемпионов, у нас отличная позиция, вот что для нас сейчас имеет значение. Мы настроены выступить успешно и показать футбол лучше, чем в последней игре. Самое важное - результат для команды, а не слухи о моём будущем, - приводит слова Алонсо AS.

Встреча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити» состоится 6 декабря на домашней арене испанцев - стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени. Напомним, что перед этим поединком «Реал» занимает пятую строчку в турнирной таблице своей группы Лиги чемпионов и нуждается в победе для выхода в следующий этап.