Тренер «Ювентуса» Спаллетти прокомментировал поражение от «Наполи» в матче Серии А

Дата публикации: 08-12-2025 11:47

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями после поражения своей команды от «Наполи» со счетом 1:2 в 14-м туре чемпионата Италии.

По словам Спаллетти, «Наполи» начал игру гораздо активнее и сразу навязал высокий темп, в то время как игроки «Ювентуса» слишком осторожно обращались с мячом, зачастую его быстро теряя. Это заставляло команду много времени проводить без мяча, вследствие чего футболистам приходилось постоянно возвращать себе инициативу. Специалист отметил, что «Наполи» находится в хорошей физической и игровой форме, и когда команда соперника владеет инициативой, сдерживать её агрессивные атаки становится сложно.

Тренер отметил, что после перерыва ювентинцы стали играть более активно и персонально, однако они по-прежнему испытывали трудности против быстрых контратак соперника. «Наполи» умело пользовался ошибками «Ювентуса» при розыгрыше мяча, а также искусно создавал пространство для своих атакующих футболистов. По мнению Спаллетти, причиной этого стала недостаточная коммуникация между игроками его команды, а также поспешные решения в ключевых моментах, которые позволяли сопернику свободнее навешивать и контролировать ход встречи. Он подчеркнул, что «Ювентусу» необходимо добавить стабильности, чтобы добиться лучших результатов и не оставаться в роли наблюдателей на поле, когда соперник диктует свои условия.

В настоящее время «Ювентус» имеет 23 очка и занимает седьмое место в текущей турнирной таблице Серии А.