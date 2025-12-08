14:03 ()
Неймар: безусловно, моё сердце всё ещё с «Сантосом»

Дата публикации: 08-12-2025 11:45

Нападающий «Сантоса» Неймар поделился своими эмоциями о клубе после завершения 38-го тура чемпионата Бразилии. Его команда одержала уверенную победу над «Крузейро» со счётом 3:0.

«Сантос заслуживает гораздо большего, они должны всегда быть на самом верху. Конечно, моё сердце по-прежнему принадлежит “Сантосу”. Я всегда буду ставить этот клуб на первое место», - приводит слова игрока издание RMC Sport. Футболист отметил, что несмотря на любые перемены в карьере, он остаётся предан своей родной команде и всегда будет поддерживать «Сантос» в любых обстоятельствах.

В завершившемся сезоне «Сантос» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 47 очков. Благодаря этому результату, клуб сохранил прописку в высшем дивизионе страны и сможет продолжить выступление на высоком уровне в следующем году. Неймар принял участие в 20 матчах за команду в национальном первенстве, в которых отличился восемью забитыми мячами, а также отдал две результативные передачи. Для болельщиков «Сантоса» выступление звёздного нападающего стало одним из главных событий сезона, добавив оптимизма на будущее.

