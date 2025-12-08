Пеп Гвардиола о гонке за титулом в АПЛ: «Не хочу звучать самоуверенно, но у меня уже есть опыт»

Дата публикации: 08-12-2025 11:44

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о прошедшем туре английской Премьер-лиги. Его команда в очередной раз доказала свой высокий класс, уверенно обыграв Сандерленд со счётом 3:0. В то же время лондонский Арсенал, занимающий лидирующую строчку в таблице, неожиданно уступил Астон Вилле (1:2). Эти результаты привели к тому, что отставание Сити от Арсенала сократилось до двух очков, и чемпионская гонка становится ещё напряжённей.

Гвардиола отметил: "По моему опыту - извините, не хочу показаться самоуверенным, но я всё же выигрывал Премьер-лигу и другие турниры - всё решает стабильность. И эта стабильность появляется только благодаря качеству игры. Не следует судить исключительно по результату одного матча или по победе, которая уменьшает отставание до двух очков либо позволяет вырваться вперёд на четыре балла. Важно то, что стабильность заключается в том, как ты смотришься на протяжении всего сезона, как команда развивается день за днём.

Сегодняшние 94 минуты, пожалуй, были одними из лучших для нас в этом сезоне - команда показала отличное взаимодействие и характер. Я думаю, что даже если Арсенал будет время от времени терять очки, таких случаев будет немного. Если мы действительно хотим завоевать первое место, нам нужно регулярно побеждать, не опускаясь до самоуспокоения. Финальный успех зависит только от того, как мы играем каждую игру, а не от удачного совпадения обстоятельств или внезапной удачи. Только с такой философией можно бороться за титул", - приводит слова специалиста Tribuna.