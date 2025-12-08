Ван Дейк, Салах и ряд лидеров «Ливерпуля» требуют отставки Арне Слота

Дата публикации: 08-12-2025 11:46

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк вместе с рядом других ведущих игроков команды поддержали вингера Мохамеда Салаха в его недовольстве работой главного тренера Арне Слота. Футболисты открыто высказываются за отставку нидерландского специалиста, об этом сообщает британский журналист Джеймс Уотленд в социальной сети X. Конфликт стал резонансным и вызвал активное обсуждение как внутри клуба, так и среди болельщиков.

Напомним, что ранее Мохамед Салах обвинил Арне Слота в неуважительном отношении к себе и некоторым другим игрокам команды. Арне Слот занял пост главного тренера «Ливерпуля» летом 2024 года и уже в дебютном сезоне привел «красных» к победе в чемпионате Англии сезона 2024-2025. Несмотря на этот успех, атмосферу в коллективе омрачают внутренние разногласия между наставником и частью команды.

По состоянию на текущий момент мерсисайдцы располагаются на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 23 очка после пятнадцати сыгранных туров. Болельщики и футбольные эксперты ждут развития ситуации и решения руководства клуба, ведь конфликт может повлиять на результаты команды в оставшейся части сезона.