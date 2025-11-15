23:56 ()
Турция - Болгария 15 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-11-2025 19:00
Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие (Бурса, Турция), вместимость: 45000
15 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 5-й тур
Турция
Болгария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Болгария, которое состоится 15 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Бурса Бююкшехир Беледие (Бурса, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
Болгария
Главные тренеры
ИталияВинченцо Монтелла
БолгарияАлександар Димитров
История личных встреч
11.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 3-й турБолгария1 : 6Турция
08.06.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Турция4 : 0Болгария
29.05.2012Товарищеские матчи (сборные)Май 2012Болгария0 : 2Турция
14.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 4-й турТурция4 : 1
11.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 3-й турБолгария1 : 6Турция
07.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 2-й турТурция0 : 6
04.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 1-й тур2 : 3Турция
11.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи1 : 0Турция
14.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 4-й тур4 : 0Болгария
11.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 3-й турБолгария1 : 6Турция
07.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 2-й тур3 : 0Болгария
04.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 1-й турБолгария0 : 3
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи4 : 0Болгария
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия49
2
Плей-офф
Словакия49
3 Северная Ирландия46
4 Люксембург40
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария410
2
Плей-офф
Косово47
3 Словения43
4 Швеция41
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция513
2
Плей-офф
Исландия57
3 Украина57
4 Азербайджан51
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания412
2
Плей-офф
Турция49
3 Грузия43
4 Болгария40
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия510
2
Плей-офф
Венгрия58
3 Ирландия57
4 Армения53
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия721
2
Плей-офф
Италия718
3 Израиль79
4 Эстония84
5 Молдавия71
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия614
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс610
4 Казахстан77
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия721
2
Плей-офф
Албания714
3 Сербия710
4 Латвия75
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

