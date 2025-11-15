Турция - Болгария 15 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-11-2025 19:00
Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие (Бурса, Турция), вместимость: 45000
15 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Болгария, которое состоится 15 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Бурса Бююкшехир Беледие (Бурса, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Турция
Болгария
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Александар Димитров
История личных встреч
|11.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 3-й тур
|1 : 6
|08.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 0
|29.05.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2012
|0 : 2
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 4-й тур
|4 : 1
|11.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 3-й тур
|1 : 6
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 2-й тур
|0 : 6
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 1-й тур
|2 : 3
|11.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 4-й тур
|4 : 0
|11.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 3-й тур
|1 : 6
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 2-й тур
|3 : 0
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 1-й тур
|0 : 3
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Германия
|4
|9
| 2
Плей-офф
|Словакия
|4
|9
|3
|Северная Ирландия
|4
|6
|4
|Люксембург
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Косово
|4
|7
|3
|Словения
|4
|3
|4
|Швеция
|4
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|4
|10
|3
|Греция
|4
|3
|4
|Беларусь
|4
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Исландия
|5
|7
|3
|Украина
|5
|7
|4
|Азербайджан
|5
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Турция
|4
|9
|3
|Грузия
|4
|3
|4
|Болгария
|4
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|5
|10
| 2
Плей-офф
|Венгрия
|5
|8
|3
|Ирландия
|5
|7
|4
|Армения
|5
|3
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Польша
|6
|13
|3
|Финляндия
|7
|10
|4
|Литва
|7
|3
|5
|Мальта
|6
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Австрия
|6
|15
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|6
|13
|3
|Румыния
|6
|10
|4
|Кипр
|7
|8
|5
|Сан-Марино
|7
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|7
|21
| 2
Плей-офф
|Италия
|7
|18
|3
|Израиль
|7
|9
|4
|Эстония
|8
|4
|5
|Молдавия
|7
|1
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Бельгия
|6
|14
| 2
Плей-офф
|Северная Македония
|7
|13
|3
|Уэльс
|6
|10
|4
|Казахстан
|7
|7
|5
|Лихтенштейн
|6
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|7
|21
| 2
Плей-офф
|Албания
|7
|14
|3
|Сербия
|7
|10
|4
|Латвия
|7
|5
|5
|Андорра
|8
|1
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Чехия
|7
|13
|3
|Фарерские острова
|7
|12
|4
|Черногория
|6
|6
|5
|Гибралтар
|6
|0