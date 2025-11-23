Локомотив М - Краснодар 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 18:45
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
23 Ноября 2025 года в 19:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Краснодар, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 3
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 0
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 2
|31.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|18.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 1
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|0 : 2
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 3
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|15
|33
|2
|ЦСКА
|16
|33
|3
|Зенит
|15
|30
|4
|Локомотив М
|15
|30
|5
|Балтика
|16
|29
|6
|Спартак М
|16
|28
|7
|Рубин
|16
|23
|8
|Акрон
|16
|21
|9
|Ростов
|15
|18
|10
|Динамо М
|15
|17
|11
|Ахмат
|16
|16
|12
|Динамо Мх
|15
|14
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|16
|12
| 15
Зона вылета
|Сочи
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|15
|8