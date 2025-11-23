05:08 ()
Воскресенье 23 ноября
Локомотив М - Краснодар 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 18:45
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
23 Ноября 2025 года в 19:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Локомотив М
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Краснодар, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Локомотив М1 : 3Краснодар
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар1 : 2Локомотив М
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Краснодар2 : 1Локомотив М
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Краснодар0 : 0Локомотив М
01.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М0 : 3Краснодар
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар2 : 0Локомотив М
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Локомотив М1 : 2Краснодар
31.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Локомотив М1 : 1Краснодар
19.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар1 : 1Локомотив М
18.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М3 : 2Краснодар
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 0 : 1Локомотив М
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М1 : 0
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Локомотив М2 : 1
06.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 3 : 1Локомотив М
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Локомотив М
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Краснодар0 : 2
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Краснодар
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 0 : 2Краснодар
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 1 : 3Краснодар
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1533
2 ЦСКА1633
3 Зенит1530
4 Локомотив М1530
5 Балтика1629
6 Спартак М1628
7 Рубин1623
8 Акрон1621
9 Ростов1518
10 Динамо М1517
11 Ахмат1616
12 Динамо Мх1514
13
Стыковая зона
Крылья Советов1514
14
Стыковая зона
Оренбург1612
15
Зона вылета
Сочи168
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород158

Отзывы и комментарии к матчу

