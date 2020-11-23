Рух В - Кудровка 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 18:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
23 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Кудровка, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рух В
Винники
Кудровка
История личных встреч
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|31.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|20.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|13
|30
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|13
|26
| 3
Лига конференций
|Полесье
|12
|23
|4
|Колос
|13
|22
|5
|Динамо К
|13
|20
|6
|Кривбасс
|12
|20
|7
|Металлист 1925
|13
|20
|8
|Заря
|12
|19
|9
|Карпаты
|13
|18
|10
|Верес
|12
|16
|11
|Оболонь-Бровар
|13
|16
|12
|Кудровка
|12
|14
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|12
|9
| 15
Зона вылета
|Рух В
|12
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|13
|6