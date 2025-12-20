Эвертон - Арсенал 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 22:00
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
20 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Арсенал, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|24
|пз
|Карлос Алькарас
|18
|пз
|Джек Грилиш
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|11
|нп
|Тьерно Барри
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|23
|пз
|Микель Мерино
|19
|пз
|Леандро Троссард
|7
|нп
|Букайо Сака
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Микель Артета
История личных встреч
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|01.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|17.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 1
|06.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|23.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 4
|24.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|16
|33
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|16
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|26
|7
|Ливерпуль
|16
|26
|8
|Сандерленд
|16
|26
|9
|Эвертон
|16
|24
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|13
|Борнмут
|16
|21
|14
|Фулхэм
|16
|20
|15
|Брентфорд
|16
|20
|16
|Ноттингем Форест
|16
|18
|17
|Лидс Юнайтед
|16
|16
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|2