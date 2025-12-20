02:31 ()
Свернуть список

Эвертон - Арсенал 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 22:00
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
20 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Эвертон
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Арсенал, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
1АнглияврДжордан Пикфорд
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
6АнглиязщДжеймс Тарковски
5АнглиязщМайкл Кин
16УкраиназщВиталий Миколенко
42АнглияпзТим Айрогбунам
37АнглияпзДжеймс Гарнер
24АргентинапзКарлос Алькарас
18АнглияпзДжек Грилиш
7АнглиянпДуайт Макнил
11ФранциянпТьерно Барри
1ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
5ЭквадорзщПьеро Инкапье
33ИталиязщРиккардо Калафьори
8НорвегияпзМартин Эдегор
36ИспанияпзМартин Субименди
41АнглияпзДеклан Райс
23ИспанияпзМикель Мерино
19БельгияпзЛеандро Троссард
7АнглиянпБукайо Сака
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
05.04.2025Англия — Премьер-лига31-й турЭвертон1 : 1Арсенал
14.12.2024Англия — Премьер-лига16-й турАрсенал0 : 0Эвертон
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й турАрсенал2 : 1Эвертон
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турЭвертон0 : 1Арсенал
01.03.2023Англия - Премьер-лига7-й турАрсенал4 : 0Эвертон
04.02.2023Англия - Премьер-лига22-й турЭвертон1 : 0Арсенал
17.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиАрсенал2 : 0Эвертон
22.05.2022Англия - Премьер-лига38-й турАрсенал5 : 1Эвертон
06.12.2021Англия - Премьер-лига15-й турЭвертон2 : 1Арсенал
23.04.2021Англия - Премьер-лига33-й турАрсенал0 : 1Эвертон
13.12.2025Англия — Премьер-лига16-й тур2 : 0Эвертон
06.12.2025Англия — Премьер-лига15-й турЭвертон3 : 0
02.12.2025Англия — Премьер-лига14-й тур0 : 1Эвертон
29.11.2025Англия — Премьер-лига13-й турЭвертон1 : 4
24.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур0 : 1Эвертон
13.12.2025Англия — Премьер-лига16-й турАрсенал2 : 1
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур0 : 3Арсенал
06.12.2025Англия — Премьер-лига15-й тур2 : 1Арсенал
03.12.2025Англия — Премьер-лига14-й турАрсенал2 : 0
30.11.2025Англия — Премьер-лига13-й тур1 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1636
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1634
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1633
4
Лига чемпионов
Челси1628
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1626
6 Манчестер Юнайтед1626
7 Ливерпуль1626
8 Сандерленд1626
9 Эвертон1624
10 Брайтон энд Хоув Альбион1623
11 Тоттенхэм Хотспур1622
12 Ньюкасл Юнайтед1622
13 Борнмут1621
14 Фулхэм1620
15 Брентфорд1620
16 Ноттингем Форест1618
17 Лидс Юнайтед1616
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1613
19
Зона вылета
Бёрнли1610
20
Зона вылета
Вулверхэмптон162

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close