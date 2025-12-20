02:32 ()
Лацио - Кремонезе 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
20 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Лацио
Кремонезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Кремонезе, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Кремонезе
Кремона
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
13 Италия зщ Алессио Романьоли
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
34 Испания зщ Марио Хила
8 Франция пз Маттео Гендузи
32 Италия пз Данило Катальди
5 Уругвай пз Матиас Весино
22 Италия нп Маттео Канчелльери
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
9 Испания нп Педро Родригес
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
23 Италия зщ Федерико Чеккерини
4 Италия зщ Томмазо Барбьери
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
38 Франция пз Уоррен Бондо
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
33 Италия пз Альберто Грасси
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
10 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Давиде Никола
История личных встреч
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Лацио3 : 2Кремонезе
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Кремонезе0 : 4Лацио
14.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Лацио4 : 0Кремонезе
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 0 : 1Лацио
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Лацио1 : 1
04.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 0Лацио
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Лацио2 : 0
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Кремонезе
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Кремонезе2 : 0
01.12.2025 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 3Кремонезе
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Кремонезе1 : 3
07.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 1 : 0Кремонезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1530
5
Лига Европы
Ювентус1526
6
Лига конференций
Болонья1525
7 Комо1524
8 Лацио1522
9 Сассуоло1521
10 Удинезе1521
11 Кремонезе1520
12 Аталанта1519
13 Торино1517
14 Лечче1516
15 Кальяри1514
16 Дженоа1514
17 Парма1514
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1510
20
Зона вылета
Фиорентина156

Отзывы и комментарии к матчу

