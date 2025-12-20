Лацио - Кремонезе 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
20 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Кремонезе, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Кремонезе
Кремона
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|34
|зщ
|Марио Хила
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|5
|пз
|Матиас Весино
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|9
|нп
|Педро Родригес
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|23
|зщ
|Федерико Чеккерини
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|33
|пз
|Альберто Грасси
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|10
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Давиде Никола
История личных встреч
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|0 : 4
|14.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 3
|07.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|15
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|15
|26
| 6
Лига конференций
|Болонья
|15
|25
|7
|Комо
|15
|24
|8
|Лацио
|15
|22
|9
|Сассуоло
|15
|21
|10
|Удинезе
|15
|21
|11
|Кремонезе
|15
|20
|12
|Аталанта
|15
|19
|13
|Торино
|15
|17
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|15
|14
|16
|Дженоа
|15
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|15
|6