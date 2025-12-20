02:32 ()
Гамбург - Айнтрахт Ф 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 16:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
20 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Гамбург
Айнтрахт Ф

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ПортугалияврДаниэл Хойер
44ХорватиязщЛука Вушкович
25ГерманиязщДжордан Торунарига
16ГрузиязщГеоргий Гочолеишвили
28ШвейцариязщМиро Мухайм
24АргентинапзНиколас Капальдо
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
23ГерманияпзЙонас Мефферт
20ПортугалиянпФабиу Виейра
11ГананпРансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
45ПортугалиянпФабио Бальде
23ГерманияврМихаэль Цеттерер
13ДаниязщРасмус Кристенсен
4ГерманиязщРобин Кох
34ГерманиязщНнамди Коллинз
21ГерманиязщНатаниэль Браун
18ГерманияпзМахмуд Дауд
6ДанияпзОскар Хойлунн
27ГерманияпзМарио Гётце
20ЯпониянпРицу Доан
19ФранциянпЖан-Маттео Баойя
7ГерманиянпАнсгар Кнауфф
Главные тренеры
ГерманияМерлин Польцин
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
05.05.2018Германия - Бундеслига33-й турАйнтрахт Ф3 : 0Гамбург
12.12.2017Германия - Бундеслига16-й турГамбург1 : 2Айнтрахт Ф
18.03.2017Германия - Бундеслига25-й турАйнтрахт Ф0 : 0Гамбург
21.10.2016Германия - Бундеслига8-й турГамбург0 : 3Айнтрахт Ф
19.02.2016Германия - Бундеслига22-й турАйнтрахт Ф0 : 0Гамбург
19.09.2015Германия - Бундеслига5-й турГамбург0 : 0Айнтрахт Ф
28.02.2015Германия - Бундеслига23-й турАйнтрахт Ф2 : 1Гамбург
28.09.2014Германия - Бундеслига6-й турГамбург1 : 2Айнтрахт Ф
08.03.2014Германия - Бундеслига24-й турГамбург1 : 1Айнтрахт Ф
28.09.2013Германия - Бундеслига7-й турАйнтрахт Ф2 : 2Гамбург
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур4 : 1Гамбург
07.12.2025Германия — Бундеслига13-й турГамбург3 : 2
03.12.2025Кубок Германии1/8 финалаГамбург1 : 1 2 : 4
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й турГамбург2 : 1
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур1 : 0Гамбург
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й турАйнтрахт Ф1 : 0
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур2 : 1Айнтрахт Ф
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур6 : 0Айнтрахт Ф
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф1 : 1
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАйнтрахт Ф0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1438
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1429
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1429
4
Лига чемпионов
Байер1426
5
Лига Европы
Хоффенхайм1426
6
Лига конференций
Штутгарт1425
7 Айнтрахт Ф1424
8 Унион1418
9 Фрайбург1417
10 Кёльн1416
11 Боруссия М1416
12 Вердер1416
13 Вольфсбург1415
14 Гамбург1415
15 Аугсбург1413
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1411
17
Зона вылета
Хайденхайм1411
18
Зона вылета
Майнц147

