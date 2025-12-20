Гамбург - Айнтрахт Ф 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 16:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
20 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|16
|зщ
|Георгий Гочолеишвили
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|24
|пз
|Николас Капальдо
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|23
|пз
|Йонас Мефферт
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|45
|нп
|Фабио Бальде
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|18
|пз
|Махмуд Дауд
|6
|пз
|Оскар Хойлунн
|27
|пз
|Марио Гётце
|20
|нп
|Рицу Доан
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
Главные тренеры
|Мерлин Польцин
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|12.12.2017
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|18.03.2017
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|21.10.2016
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|19.02.2016
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|19.09.2015
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|28.02.2015
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|28.09.2014
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 2
|08.03.2014
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|28.09.2013
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|6 : 0
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|38
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|14
|26
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|14
|25
|7
|Айнтрахт Ф
|14
|24
|8
|Унион
|14
|18
|9
|Фрайбург
|14
|17
|10
|Кёльн
|14
|16
|11
|Боруссия М
|14
|16
|12
|Вердер
|14
|16
|13
|Вольфсбург
|14
|15
|14
|Гамбург
|14
|15
|15
|Аугсбург
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|14
|7