НЕК Неймеген - Аякс 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 21:00
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
20 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Аякс, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Gonzalo Crettaz
|14
|зщ
|Элазар Даса
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|24
|зщ
|Deveron Fonville
|25
|пз
|Сами Уаисса
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|23
|пз
|Кодаи Сано
|11
|пз
|Башар Онал
|10
|пз
|Тьяронн Чери
|30
|нп
|Брайан Линссен
|18
|нп
|Коки Огава
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|2
|зщ
|Лукас Роза
|30
|зщ
|Арон Бауман
|4
|зщ
|Коу Итакура
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Юри Регер
|48
|пз
|Шон Стёр
|10
|пз
|Оскар Глух
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|11
|нп
|Мика Годтс
Главные тренеры
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 2
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|05.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|23.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 0
|08.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 5
|20.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|5 : 0
|16.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 2
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 3
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 4
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 7
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 4
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|02.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|43
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|16
|29
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|16
|28
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|16
|26
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|24
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|16
|23
|9
|Херенвен
|16
|20
|10
|Спарта
|16
|20
|11
|ПЕК Зволле
|16
|19
|12
|Гоу Эхед Иглс
|16
|18
|13
|Фортуна
|16
|18
|14
|Эксельсиор
|15
|16
|15
|Волендам
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|16
|14
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Телстар
|16
|12