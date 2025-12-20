02:33 ()
Свернуть список

НЕК Неймеген - Аякс 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 21:00
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
20 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Аякс, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Аякс
Амстердам
1 Аргентина вр Gonzalo Crettaz
14 Израиль зщ Элазар Даса
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
24 Нидерланды зщ Deveron Fonville
25 Нидерланды пз Сами Уаисса
6 Хорватия пз Дарко Неяшмич
23 Япония пз Кодаи Сано
11 Турция пз Башар Онал
10 Суринам пз Тьяронн Чери
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
18 Япония нп Коки Огава
1 Чехия вр Витезслав Ярош
2 Бразилия зщ Лукас Роза
30 Нидерланды зщ Арон Бауман
4 Япония зщ Коу Итакура
5 Нидерланды зщ Оуэн Вейндал
18 Нидерланды пз Дави Классен
6 Нидерланды пз Юри Регер
48 Нидерланды пз Шон Стёр
10 Израиль пз Оскар Глух
9 Дания нп Каспер Дольберг
11 Бельгия нп Мика Годтс
Главные тренеры
Нидерланды Джон Хейтинга
История личных встреч
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Аякс0 : 3НЕК Неймеген
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НЕК Неймеген1 : 2Аякс
18.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Аякс2 : 2НЕК Неймеген
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НЕК Неймеген1 : 2Аякс
05.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Аякс1 : 0НЕК Неймеген
08.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур НЕК Неймеген1 : 1Аякс
23.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур НЕК Неймеген0 : 1Аякс
14.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Аякс5 : 0НЕК Неймеген
08.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур НЕК Неймеген1 : 5Аякс
20.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Аякс5 : 0НЕК Неймеген
16.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 3НЕК Неймеген
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 2 : 2НЕК Неймеген
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 2 : 3НЕК Неймеген
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур НЕК Неймеген3 : 1
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 4НЕК Неймеген
17.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 7Аякс
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Аякс2 : 0
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 4Аякс
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 1 : 3Аякс
02.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Аякс2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1643
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1634
3
Лига чемпионов
Аякс1629
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1628
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1626
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1624
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1623
9 Херенвен1620
10 Спарта1620
11 ПЕК Зволле1619
12 Гоу Эхед Иглс1618
13 Фортуна1618
14 Эксельсиор1516
15 Волендам1614
16
Стыковая зона
Хераклес1614
17
Зона вылета
НАК Бреда1613
18
Зона вылета
Телстар1612

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close