Хераклес - Херенвен 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 17:30
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
20 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Херенвен, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|27.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 0
|18.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 0
|04.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 1
|23.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|20.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|21.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|04.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 4
|16.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|4 : 1
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|4 : 3
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|4 : 2
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 3
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|28.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|43
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|16
|29
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|16
|28
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|16
|26
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|24
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|16
|23
|9
|Херенвен
|16
|20
|10
|Спарта
|16
|20
|11
|ПЕК Зволле
|16
|19
|12
|Гоу Эхед Иглс
|16
|18
|13
|Фортуна
|16
|18
|14
|Эксельсиор
|15
|16
|15
|Волендам
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|16
|14
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Телстар
|16
|12