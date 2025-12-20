02:33 ()
Хераклес - Херенвен 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 17:30
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
20 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Хераклес
Херенвен

Анонс матча
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Херенвен, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Хераклес
Алмело
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Херенвен1 : 1Хераклес
27.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Хераклес2 : 1Херенвен
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Хераклес0 : 2Херенвен
28.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Херенвен3 : 0Хераклес
18.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Херенвен2 : 0Хераклес
04.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Хераклес0 : 1Херенвен
23.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Хераклес1 : 0Херенвен
20.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Херенвен1 : 2Хераклес
21.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Херенвен1 : 1Хераклес
04.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Хераклес0 : 4Херенвен
16.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала Хераклес4 : 1
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 4 : 3Хераклес
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Хераклес1 : 1
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 1Хераклес
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Хераклес4 : 2
17.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 3Херенвен
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 0 : 3Херенвен
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Херенвен0 : 2
28.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 2 : 1Херенвен
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Херенвен3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1643
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1634
3
Лига чемпионов
Аякс1629
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1628
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1626
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1624
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1623
9 Херенвен1620
10 Спарта1620
11 ПЕК Зволле1619
12 Гоу Эхед Иглс1618
13 Фортуна1618
14 Эксельсиор1516
15 Волендам1614
16
Стыковая зона
Хераклес1614
17
Зона вылета
НАК Бреда1613
18
Зона вылета
Телстар1612

