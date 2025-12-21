Жирона - Атлетико М 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 15:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
21 Декабря 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Атлетико М, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|12
|зщ
|Витор Рейс
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|24
|зщ
|Алекс Морено
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|23
|пз
|Иван Мартин
|11
|пз
|Тома Лемар
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|21
|нп
|Брайан Хиль
|19
|нп
|Владислав Ванат
|13
|вр
|Ян Облак
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|8
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 4
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|03.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|4 : 3
|13.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|02.04.2019
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|16.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 3
|09.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.12.2018
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|12.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 3
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|39
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Бетис
|16
|25
|7
|Сельта
|17
|23
|8
|Атлетик Б
|17
|23
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Севилья
|16
|20
|11
|Эльче
|16
|19
|12
|Осасуна
|17
|18
|13
|Мальорка
|17
|18
|14
|Райо Вальекано
|16
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|16
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10