Жирона - Атлетико М 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 15:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
21 Декабря 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Жирона
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Атлетико М, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Атлетико М
Мадрид
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
12 Бразилия зщ Витор Рейс
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
24 Испания зщ Алекс Морено
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
23 Испания пз Иван Мартин
11 Франция пз Тома Лемар
15 Украина нп Виктор Цыганков
21 Испания нп Брайан Хиль
19 Украина нп Владислав Ванат
13 Словения вр Ян Облак
18 Испания зщ Марк Пубиль
17 Словакия зщ Давид Ганцко
3 Италия зщ Маттео Руджери
24 Испания зщ Робен Ле Норман
8 Испания пз Пабло Барриос
6 Испания пз Коке
23 Аргентина пз Николас Гонсалес
20 Аргентина нп Джулиано Симеоне
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Жирона0 : 4Атлетико М
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Атлетико М3 : 0Жирона
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Атлетико М3 : 1Жирона
03.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Жирона4 : 3Атлетико М
13.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Жирона0 : 1Атлетико М
08.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Атлетико М2 : 1Жирона
02.04.2019 Испания - Примера 30-й тур Атлетико М2 : 0Жирона
16.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Атлетико М3 : 3Жирона
09.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 1-й матч Жирона1 : 1Атлетико М
02.12.2018 Испания - Примера 14-й тур Жирона1 : 1Атлетико М
12.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 1 : 2Жирона
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 3 : 0Жирона
03.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 2 : 1Жирона
30.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Жирона1 : 1
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 1 : 1Жирона
17.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 2 : 3Атлетико М
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Атлетико М2 : 1
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 3Атлетико М
06.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 1 : 0Атлетико М
02.12.2025 Испания — Примера 19-й тур 3 : 1Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1743
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1739
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1734
5
Лига Европы
Эспаньол1630
6
Лига конференций
Бетис1625
7 Сельта1723
8 Атлетик Б1723
9 Хетафе1620
10 Севилья1620
11 Эльче1619
12 Осасуна1718
13 Мальорка1718
14 Райо Вальекано1618
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1716
18
Зона вылета
Жирона1615
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

