01:48 ()
Свернуть список

Фиорентина - Удинезе 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 19:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
21 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Фиорентина
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Удинезе, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Удинезе
Удине
43ИспанияврДавид де Хеа
5ХорватиязщМарин Понграчич
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
65ИталиязщФабьяно Паризи
18ИспаниязщПабло Мари
8ИталияпзРоландо Мандрагора
7ШвейцарияпзСимон Зом
44ИталияпзНиколо Фаджоли
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
40НигерияврМадука Окойе
31ДаниязщТомас Кристенсен
27БельгиязщКристиан Кабазель
28ФранциязщУмар Соле
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
13ИталиязщНиколо Бертола
24ПольшапзЯкуб Пётровски
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
9АнглиянпКинан Дэвис
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияПаоло Ваноли
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
25.05.2025Италия — Серия А38-й турУдинезе2 : 3Фиорентина
23.12.2024Италия — Серия А17-й турФиорентина1 : 2Удинезе
14.01.2024Италия - Серия А20-й турФиорентина2 : 2Удинезе
24.09.2023Италия - Серия А5-й турУдинезе0 : 2Фиорентина
14.05.2023Италия - Серия АСерия А. 35-й турФиорентина2 : 0Удинезе
31.08.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турУдинезе1 : 0Фиорентина
27.04.2022Италия - Серия А20-й турФиорентина0 : 4Удинезе
26.09.2021Италия - Серия А6-й турУдинезе0 : 1Фиорентина
28.02.2021Италия - Серия А24-й турУдинезе1 : 0Фиорентина
25.11.2020Кубок Италии4-й раундУдинезе0 : 1 ДВФиорентина
18.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 6-й тур1 : 0Фиорентина
14.12.2025Италия — Серия А15-й турФиорентина1 : 2
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й турФиорентина2 : 1
06.12.2025Италия — Серия А14-й тур3 : 1Фиорентина
30.11.2025Италия — Серия А13-й тур2 : 0Фиорентина
14.12.2025Италия — Серия А15-й турУдинезе1 : 0
08.12.2025Италия — Серия А14-й турУдинезе1 : 2
02.12.2025Кубок Италии1/8 финала2 : 0Удинезе
29.11.2025Италия — Серия А13-й тур0 : 2Удинезе
22.11.2025Италия — Серия А12-й турУдинезе0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1530
5
Лига Европы
Ювентус1526
6
Лига конференций
Болонья1525
7 Комо1524
8 Лацио1623
9 Кремонезе1621
10 Сассуоло1521
11 Удинезе1521
12 Аталанта1519
13 Торино1517
14 Лечче1516
15 Кальяри1514
16 Дженоа1514
17 Парма1514
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1510
20
Зона вылета
Фиорентина156

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close