Фиорентина - Удинезе 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 19:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
21 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Удинезе, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия).
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Удинезе
Удине
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|18
|зщ
|Пабло Мари
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|7
|пз
|Симон Зом
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|40
|вр
|Мадука Окойе
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|28
|зщ
|Умар Соле
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|13
|зщ
|Николо Бертола
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Кинан Дэвис
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Паоло Ваноли
|Коста Руньяич
История личных встреч
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|14.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|31.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|1 : 0
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 4
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|25.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|0 : 1 ДВ
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|02.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|15
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|15
|26
| 6
Лига конференций
|Болонья
|15
|25
|7
|Комо
|15
|24
|8
|Лацио
|16
|23
|9
|Кремонезе
|16
|21
|10
|Сассуоло
|15
|21
|11
|Удинезе
|15
|21
|12
|Аталанта
|15
|19
|13
|Торино
|15
|17
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|15
|14
|16
|Дженоа
|15
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|15
|6